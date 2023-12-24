Павло Зібров зізнався у коханні всім Олександрам у перекладеній пісні

Співак Павло Зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Володар головних вусів країни Павло Зібров до різдвяних свят зробив приємний подарунок всім Олександрам України. Він переклав свій старий однойменний хіт.

Нову версію презентував на своєму YouTube-каналі​​.

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Потрапив у тренди

Близько 20 років тому Павло Зібров випустив російськомовну пісню "Александра". У той час у його кліпі у ролі звабливої Саші виступила російська актриса Олена Корікова, відома за роллю у російському серіалі "Бідна Настя".

Проте такої популярності, як хіти Зіброва "Марина" чи "Хрещатик", ця пісня не отримала. Днями співак випустив перекладену версію "Олександри".

"Кожна Олександра по-своєму чарівна, красива та унікальна! Сашеньки, ОЛЕКСАНДРИ, Шури — цей хіт для вас і про вас!", — звернувся до володарок цього красивого ім'я Павло Зібров.

Виконавець вже опублікував пісню на своєму YouTube-каналі. За перші дні вона встигла завіруситися у ТікТоці і поступово стає справжнім трендом.

Нагадаємо, Павло Зібров зізнався, що його дуже дратує російська мова.

Також ми писали, що Зібров презентував нову версію свого хіта про Хрещатик.