Павел Зибров признался в любви всем Александрам в переведенной песне

Певец Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Обладатель главных усов страны Павел Зибров к рождественским праздникам сделал приятный подарок для всех Александр Украины. Он перевел свой старый одноименный хит.

Новую версию презентовал на своем YouTube-канале.

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Попал в тренды

Около 20 лет назад Павел Зибров выпустил песню "Александра" на русском языке. В то время в его клипе в роли соблазнительной Саши выступила российская актриса Елена Корикова, известная по роли в российском сериале "Бедная Настя".

Однако такой популярности, как хиты Зиброва "Марина" или "Хрещатик", эта песня не получила. На днях певец выпустил переведенную версию "Александры".

"Каждая Александра по-своему очаровательна, красива и уникальна! Сашеньки, АЛЕКСАНДРЫ, Шуры — этот хит для вас и о вас!", — обратился к обладательницам этого красивого имени Павел Зибров.

Исполнитель уже опубликовал песню на своем YouTube-канале. За первые дни она успела завируситься в ТикТоке и постепенно становится настоящим трендом.

Напомним, Павел Зибров признался, что его очень раздражает русский язык.

Также мы писали, что Зибров представил новую версию своего хита о Крещатике.