Павел Зибров признался в любви всем Александрам в переведенной песне
Обладатель главных усов страны Павел Зибров к рождественским праздникам сделал приятный подарок для всех Александр Украины. Он перевел свой старый одноименный хит.
Новую версию презентовал на своем YouTube-канале.
Попал в тренды
Около 20 лет назад Павел Зибров выпустил песню "Александра" на русском языке. В то время в его клипе в роли соблазнительной Саши выступила российская актриса Елена Корикова, известная по роли в российском сериале "Бедная Настя".
Однако такой популярности, как хиты Зиброва "Марина" или "Хрещатик", эта песня не получила. На днях певец выпустил переведенную версию "Александры".
"Каждая Александра по-своему очаровательна, красива и уникальна! Сашеньки, АЛЕКСАНДРЫ, Шуры — этот хит для вас и о вас!", — обратился к обладательницам этого красивого имени Павел Зибров.
Исполнитель уже опубликовал песню на своем YouTube-канале. За первые дни она успела завируситься в ТикТоке и постепенно становится настоящим трендом.
Напомним, Павел Зибров признался, что его очень раздражает русский язык.
Также мы писали, что Зибров представил новую версию своего хита о Крещатике.
Читайте Новини.LIVE!