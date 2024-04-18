Noize MC розповів про дружбу із Андрієм Хливнюком — подробиці

Пишаюся цим хлопцем — російський репер Noize MC розповів про дружбу з Андрієм Хливнюком
Російський репвиконавець Noize MC (справжнє ім'я — Іван Алексєєв) підтримує спілкування із лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Саме йому музикант першим зателефонував після початку вторгнення РФ.
Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.
Noize MC про дружбу з Хливнюком
Російський репер, який засудив криваву політику Кремля та емігрував з Росії, розповів про те, що спілкується із лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.
Артист познайомився із Хливнюком в далекому 2008 році, під час концерту до Дня молоді у Воронежі, де вони разом виступали перед великою аудиторією. З того часу музиканти неодноразово бачилися у різних українських та російських містах. Іван Алексєєв зізнався, що дуже любить творчість гурту "Бумбокс" і навіть вивчав на основі його пісень українську мову.
"Того літа будь-яка праска, з якої не долинали білі шпалери з чорним посудом, явно була несправною, а наш дебютний альбом і фільм "Розіграш" зі мною в головній ролі щойно вийшли в усіх країнах СНД. Я заслуховувався "Бумбокс" з їхнього першого релізу ("Меломанія", 2005), а "Діагноз" взагалі знав напам'ять і потихеньку підучував українську за вкладишем із текстами з того CD", — розповів репер.
На початку війни Noize MC першим набрав Хливнюку та як виявилося, що артисти разом перебували у Чикаго. Реперу вдалося зустрітися із лідером "Бумбокс" перед тим, як він повернувся додому та став на захист нашої країни. Він зазначив про те що їх зустріч була дуже теплою і він пишається дружбою із українським артистом.
"На концерті він сумно пожартував, що юнацькі мрії про гастролі по всьому світу потрібно було формулювати конкретніше. У гримерці двічі піднімали келихи "за людей": "Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо/.
Тільки тоді, коли любимо ми — можемо зватися людьми!" Пишаюся цим хлопцем", — зазначив артист.
Noize MC проти війни в України
На початку війни російський репер разом з родиною виїхав з Росії та засудив криваву політику Кремля. Разом із російською співачкою Монеточкою Алексєєв організовував благодійні виступи, на яких збирали кошти для українських біженців. Артист досі допомагає нашим землякам, і у червні організував виступ із Іваном Дорном, на якому будуть збирати донати українцям, які постраждали від війни.
За відкриту антивоєнну позицію у Росії Noize MC визнали "іноземним агентом".
Нагадаємо, раніше ми писали, що музикант Андрій Хливнюк емоційно висловився про мобілізацію в Україні. Також співак показав, як змінився за 20 років.
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