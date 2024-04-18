Noize MC розповів про дружбу із Андрієм Хливнюком — подробиці

Російський репер Noize MC. Фото: instagram.com/noizemc/

Російський репвиконавець Noize MC (справжнє ім'я — Іван Алексєєв) підтримує спілкування із лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Саме йому музикант першим зателефонував після початку вторгнення РФ.

Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.

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Noize MC про дружбу з Хливнюком

Російський репер, який засудив криваву політику Кремля та емігрував з Росії, розповів про те, що спілкується із лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

Noize MC та Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/noizemc/

Артист познайомився із Хливнюком в далекому 2008 році, під час концерту до Дня молоді у Воронежі, де вони разом виступали перед великою аудиторією. З того часу музиканти неодноразово бачилися у різних українських та російських містах. Іван Алексєєв зізнався, що дуже любить творчість гурту "Бумбокс" і навіть вивчав на основі його пісень українську мову.

"Того літа будь-яка праска, з якої не долинали білі шпалери з чорним посудом, явно була несправною, а наш дебютний альбом і фільм "Розіграш" зі мною в головній ролі щойно вийшли в усіх країнах СНД. Я заслуховувався "Бумбокс" з їхнього першого релізу ("Меломанія", 2005), а "Діагноз" взагалі знав напам'ять і потихеньку підучував українську за вкладишем із текстами з того CD", — розповів репер.

На початку війни Noize MC першим набрав Хливнюку та як виявилося, що артисти разом перебували у Чикаго. Реперу вдалося зустрітися із лідером "Бумбокс" перед тим, як він повернувся додому та став на захист нашої країни. Він зазначив про те що їх зустріч була дуже теплою і він пишається дружбою із українським артистом.

"На концерті він сумно пожартував, що юнацькі мрії про гастролі по всьому світу потрібно було формулювати конкретніше. У гримерці двічі піднімали келихи "за людей": "Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо/.

Тільки тоді, коли любимо ми — можемо зватися людьми!" Пишаюся цим хлопцем", — зазначив артист.

Noize MC та Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/noizemc/

Noize MC проти війни в України

На початку війни російський репер разом з родиною виїхав з Росії та засудив криваву політику Кремля. Разом із російською співачкою Монеточкою Алексєєв організовував благодійні виступи, на яких збирали кошти для українських біженців. Артист досі допомагає нашим землякам, і у червні організував виступ із Іваном Дорном, на якому будуть збирати донати українцям, які постраждали від війни.

За відкриту антивоєнну позицію у Росії Noize MC визнали "іноземним агентом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що музикант Андрій Хливнюк емоційно висловився про мобілізацію в Україні. Також співак показав, як змінився за 20 років.