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Горжусь этим парнем — российский рэпер Noize MC рассказал о дружбе с Андреем Хливнюком

18 апреля 2024 13:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Noize MC рассказал о дружбе с Андреем Хливнюком.
Российский рэпер Noize MC. Фото: instagram.com/noizemc/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Российский реп исполнитель Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) поддерживает общение с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком. Именно ему музыкант первым позвонил после начала вторжения РФ.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram.

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Noize MC о дружбе с Хливнюком

Российский рэпер, осудивший кровавую политику Кремля и эмигрировавший из России, рассказал о том, что общается с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком.

Хливнюк с Иваном Алексеевым
Noize MC и Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/noizemc/

Артист познакомился с Хливнюком в далеком 2008 году, во время концерта ко Дню молодежи в Воронеже, где они вместе выступали перед большой аудиторией. С этого времени музыканты неоднократно виделись в разных украинских и российских городах. Иван Алексеев признался, что очень любит творчество группы "Бумбокс" и даже изучал на основе их песен украинский язык.

"В то лето любой утюг, из которого не доносились белые обои с черной посудой, явно был неисправен, а наш дебютный альбом и фильм "Розыгрыш" со мной в главной роли только что вышли во всех странах СНГ. Я заслушивался "Бумбокс" по их первому релизу ("Меломания", 2005), а "Диагноз" вообще знал наизусть и потихоньку подучивал украинский по вкладышу с текстами с того CD", — рассказал рэпер.

В начале войны Noize MC первым набрал Хливнюку и оказалось, что артисты вместе находились в Чикаго. Рэперу удалось встретиться с лидером "Бумбокс" перед тем, как он вернулся домой и встал на защиту нашей страны. Он отметил, что их встреча была очень теплой, и он гордится дружбой с украинским артистом.

"На концерте он грустно пошутил, что юношеские мечты о гастролях по всему миру нужно было формулировать конкретнее. В гримерке дважды поднимали бокалы "за людей": "Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми — можемо зватися людьми!" Горжусь этим парнем", — отметил артист.

Хливнюк дружить із Noize MC
Noize MC и Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/noizemc/

Noize MC против войны в Украине

В начале войны российский рэпер вместе с семьей уехал из России и осудил кровавую политику Кремля. Вместе с российской певицей Монеточкой, Алексеев организовывал благотворительные выступления, на которых собирали средства для украинских беженцев. Артист до сих пор помогает нашим землякам, и в июне организовал выступление с Иваном Дорном, на котором будут собирать донаты пострадавшим от войны украинцам.

За открытую антивоенную позицию в России Noize MC признали "иностранным агентом".

Напомним, ранее мы писали, что музыкант Андрей Хливнюк эмоционально высказался о мобилизации в Украине. Также певец показал, как изменился за 20 лет.

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