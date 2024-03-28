Бумбокс представив нову пісню "Фіртка" — дивитися відео

Гурт Бумбокс. Фото: instagram.com/boomboxfamily/

Відомий український гурт Бумбокс після тривалої паузи представив нову пісню "Фіртка". У ній музиканти поєднали два стилі американської музики — блюз-рок та кантрі.

Кліп артисти опублікували на YouTube.

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Новий трек музиканти записали за два дні роботи в берлінській студії Trixx під час свого благодійного туру.

"Майже кантрі на початку змінюється потужним роком, в який вплетені скрейчі і семпли діджея Валіка", — зазначив в інтерв’ю фронтмен гурту Андрій Хливнюк.

Музиканти розповіли, що нова композиція це "пісня без будь-якого підтексту, просто пісня про любов, з янголами, чортами, блюзом і фанком".

Режисером кліпу став побратим Хливнюка Стас Гуренко, який до цього знімав кліпи "Ангел", "Тримай мене", "Безодня", "Твій номер/Плющ" та інші. Нова робота була створена у перерві між благодійними виступами закордоном та військовою службою.

Музиканти підкреслили відчутний контраст між творчою роботою та бойовими задачами.

"Неймовірне відчуття — ми ставимо світло, я працюю за камерою, всі навколо сміються… Потім затемнення і ми виписуємо штрафи окупантам", — зазначив військовий Стас Гуренко.

3 квітня гурт у Ванкувері зіграє нову пісню на першому концерті у рамках North American Дронотур 2024. Усі зібрані кошти від виступів будуть спрямовані на закупівлю спорядження і БпЛА для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що музикант Андрій Хливнюк емоційно висловився про мобілізацію в Україні. Також виконавець згадав, як багато років тому послав російського ведучого.