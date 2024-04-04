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Після оголошення про розлучення Санта Дімопулос розповіла, де планує придбати нерухомість

4 квітня 2024 22:44
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Стас Кожушко
Редактор
Розлучена Санта Дімопулос шукає нерухомість за кордоном
Співачка, коуч Санта Дімопулос. Фото: Instagram/santadimopulos
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Вони були разом 11 років, дев’ять з яких в шлюбі.  Тепер же артистка, яка останнім часом займається коучінгом, розповіла, де планує придбати нерухомість. 

Цим вона поділилась в сторіз свого Instagram.

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Санта Дімопулос шукає нерухомість за кордоном

36-річна уродженка Києва вже тривалий час живе за кордоном. Під час повномасштабної війни вона з ще тоді чоловіком, сином та донькою переїхали до Франції. Згодом родина поїхала жити в Об’єднані Арабські Емірати. Санта часто подорожує світом, і в її соцмережах контент з різних країн. 

Дімопулос багато часу проводить на індонезійському острові Балі. Саме в цьому регіоні експідопічна музичного продюсера Костянтина Меладзе і шукає нерухомість. 

"Думаю, ви вже зрозуміли, що Балі для мене — місто сили. Це локація, де я хочу проводити якомога більше часу. І оскільки це туристичний напрямок, я також розглядаю Балі як інвестиції. Якщо придбати нерухомість і здавати в оренду, то це може бути досить вигідно", — заявила Дімопулос.

Також Санта розповіла, що їй підбирає об’єкт нерухомості саме українська компанія. Бо це, за її словами, завжди про сервіс та якість.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Даша Квіткова знизила ціну на елітний будинок, який виставила на продаж після розлучення. Також ми розповідали, що шоумена Володимира Дантеса обікрали на кругленьку суму.

Індонезія
нерухомість
Санта Дімопулос
українські зірки

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