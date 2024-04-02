Санта Дімопулос оголосила про розлучення після 11 років шлюбу

Бізнесвумен Санта Дімопулос з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Блогерка Санта Дімопулос розійшлася з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років шлюбу. Пара має спільну дочку.

Про це Санта написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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За словами зірки, її красива історія стосунків добігла кінця. Без драми, без потрясінь та без образ.

Бізнесвумен Санта Дімопулос оголосила про розставання з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Ми залишаємося рідними людьми, батьками та справжніми друзями. На жаль, незважаючи на відданість та любов один до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатися далі разом. І це нелегко було прийняти, незважаючи на те, що це був свідомий вибір. Я вдячна за неймовірну дочку, безумовну любов, сім'ю, підтримку, безцінні моменти та всю прекрасну частину спільного шляху. Це буде назавжди величезною цінністю для мене. Мені не вистачало сміливості написати про це раніше, бо навколо стільки болю, втрат і турбот, що наша здається недоречною..." — говорить Санта.

Дімопулос запевнила, що хотіла уберегти себе та близьких від обговорень та зайвих питань і вирішила бути чесною до кінця і, як публічна людина, розставити всі крапки.

Бізнесвумен Санта Дімопулос з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бізнесвумен Санта Дімопулос з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бізнесвумен Санта Дімопулос з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бізнесвумен Санта Дімопулос з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бізнесвумен Санта Дімопулос з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бізнесвумен Санта Дімопулос з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бізнесвумен Санта Дімопулос з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бізнесвумен Санта Дімопулос з чоловіком. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Так, це важкий період, коли я почуваюся ранимою, і через втрату старих смислів і опор шукаю нові шляхи до своєї душі. Це велика відповідальність перед дітьми. Я зроблю все, щоб цей перехід на новий життєвий етап був максимально безболісним для них. Незважаючи на це, я в хорошому контакті з істинною собою і у мене немає сумнівів, що все на краще. Хто зі мною давно, знає, я завжди про кохання. Навіть у складні періоди, навіть у розлуці — це теж про кохання", — розповіла Дімопулос.

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