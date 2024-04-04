Разведенная Санта Димопулос ищет недвижимость за границей

Певица, коуч Санта Димопулос. Фото: Instagram/santadimopulos

Накануне бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос объявила о разводе с бизнесменом Игорем Кучеренко. Они были вместе 11 лет, девять из которых в браке. Теперь же артистка, в последнее время занимающаяся коучингом, рассказала, где планирует приобрести недвижимость.

Об этом она поделилась в сториз своего Instagram.

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Санта Димопулос ищет недвижимость за границей

36-летняя уроженка Киева уже долгое время живет за границей. Во время полномасштабной войны она с еще тогда мужем, сыном и дочерью переехала во Францию. Впоследствии семья уехала жить в Объединенные Арабские Эмираты. Санта часто путешествует по миру, и в ее соцсетях контент из разных стран.

Димопулос много времени проводит на индонезийском острове Бали. Именно в этом регионе бывшая подопечная музыкального продюсера Константина Меладзе и ищет недвижимость.

"Думаю, вы уже поняли, что Бали для меня — место силы. Это локация, где я хочу проводить как можно больше времени. И поскольку это туристическое направление, я также рассматриваю Бали как инвестиции. Если приобрести недвижимость и сдавать в аренду, то это может быть достаточно выгодно", — заявила Димопулос.

Также Санта рассказала, что ей подбирает объект недвижимости именно украинская компания. Потому что это, по ее словам, всегда о сервисе и качестве.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Даша Квиткова снизила цену на элитный дом, который выставила на продажу после развода. Также мы рассказывали, что шоумена Владимира Дантеса обокрали на кругленькую сумму.