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После объявления о разводе Санта Димопулос рассказала, где планирует приобрести недвижимость

4 апреля 2024 22:44
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Стас Кожушко
Редактор
Разведенная Санта Димопулос ищет недвижимость за границей
Певица, коуч Санта Димопулос. Фото: Instagram/santadimopulos
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос объявила о разводе с бизнесменом Игорем Кучеренко. Они были вместе 11 лет, девять из которых в браке. Теперь же артистка, в последнее время занимающаяся коучингом, рассказала, где планирует приобрести недвижимость.

Об этом она поделилась в сториз своего Instagram.

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Санта Димопулос ищет недвижимость за границей

36-летняя уроженка Киева уже долгое время живет за границей. Во время полномасштабной войны она с еще тогда мужем, сыном и дочерью переехала во Францию. Впоследствии семья уехала жить в Объединенные Арабские Эмираты. Санта часто путешествует по миру, и в ее соцсетях контент из разных стран.

Димопулос много времени проводит на индонезийском острове Бали. Именно в этом регионе бывшая подопечная музыкального продюсера Константина Меладзе и ищет недвижимость.

"Думаю, вы уже поняли, что Бали для меня — место силы. Это локация, где я хочу проводить как можно больше времени. И поскольку это  туристическое направление, я также рассматриваю Бали как инвестиции. Если приобрести недвижимость и сдавать в аренду, то это может быть достаточно выгодно", — заявила Димопулос.

Также Санта рассказала, что ей подбирает объект недвижимости именно украинская компания. Потому что это, по ее словам, всегда о сервисе и качестве.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Даша Квиткова снизила цену на элитный дом, который выставила на продажу после развода. Также мы рассказывали, что шоумена Владимира Дантеса обокрали на кругленькую сумму.

Индонезия
недвижимость
Санта Димопулос
украинские звезды

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