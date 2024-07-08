Анастасія Приходько дорікнула ООН та країнам світу у бездіяльності

Після ракетного обстрілу України Приходько дорікнула ООН та країнам світу
В понеділок, 8 липня, окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет різного типу. Одна з них влучила на територію однієї з найбільших дитячих лікарень країни — "Охматдит", яка розташована в Києві. На це емоційно відреагувала співачка Анастасія Приходько, яка згадала у своєму пості, зокрема, Організацію Об’єднаних Націй.
Відповідна публікація, а також інші сторіз, з’явились в Instagram Приходько.
Анастасія Приходько дорікнула світові про війну в Україні
В день масованого обстрілу росіян, зокрема, по Києву, співачка поїхала на гастролі. Артистка — багатодітна мати, виховує трьох дітей. Коли ракети були над Києвом, Приходько була в дорозі, а діти у підвалі.
Приходько емоційно відреагувала на масовану атаку окупантами на Україну. Анастасія зауважила, що найцінніше в житті, на її думку, це діти. 37-річна співачка загадала партнерів нашої країни.
"Європа затягує зі зброєю, їздять по самітах, ООН "стурбовані", Америка не дає достатньо зброї. Ось результат вашої бездіяльності… Весь світ занадто вʼялий і не рішучий", — зазначила Приходько.
Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували в соцмережах на ракетний удар окупантів по Україні 8 липня. Також ми розповідали, що Укрзалізниця допоможе постраждалим від наслідків удару по "Охматдиту".
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