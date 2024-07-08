Анастасия Приходько упрекнула ООН и страны мира в бездействии

Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

В понедельник, 8 июля, оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет разного типа. Одна из них попала на территорию одной из крупнейших детских больниц страны — "Охматдет", расположенной в Киеве. На это эмоционально отреагировала певица Анастасия Приходько, которая упомянула в своем посту, в частности, Организацию Объединенных Наций.

Соответствующая публикация, а также другие сториз, появились в Instagram Приходько.

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В день массированного обстрела россиян, в частности, по Киеву, певица уехала на гастроли. Артистка — многодетная мать, воспитывает троих детей. Когда ракеты находились над Киевом, Приходько была в пути, а дети в подвале.

Певица Анастасия Приходько отреагировала на очередной акт террора россиян. Скриншоты: Instagram/prykhodko_official

Приходько эмоционально отреагировала на массированную атаку оккупантами по Украине. Анастасия отметила, что самое ценное в жизни, по ее мнению, это дети. 37-летняя певица приказала партнеров нашей страны.

"Европа затягивает с оружием, ездят по саммитам, ООН "озабочены", Америка не дает достаточно оружия. Вот результат вашего бездействия… Весь мир слишком дряблый и не решительный", — отметила Приходько.

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали в соцсетях на ракетный удар оккупантов по Украине 8 июля. Также мы рассказывали, что Укрзализныця поможет пострадавшим от последствий удара по "Охматдету".