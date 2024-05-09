Від Наталії Мосейчук відписуються в соцмережах після скандалу з мобілізацією та СБУ

Телеведуча Наталія Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official

Напередодні в суспільстві розгорівся скандал, який спричинили слова телеведучої Наталії Мосейчук про мобілізацію. Вона, зокрема, заявила, що СБУ постукає у двері кожному чоловіку. Після цього телезірку захейтили і від неї почали відписуватися фолловери.

Про це Мосейчук заявила на своєму YouTube-каналі.

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Від Мосейчук відписуються фолловери

Мосейчук стверджує, що стала жертвою інформаційної атаки. І це нібито відбувається не вперше. Телеведуча та блогерка здогадується, хто їх замовляє, але імен не називає. Втім, після заяв про мобілізацію і пояснень в соцмережах Мосейчук втратила частину аудиторії.

"Після останньої програми тисяча людей відписалися від YouTube-каналу "Наталія Мосейчук". І в тому числі я буду розбирати неприємний для мене момент. Мені завжди здавалося, що моя аудиторія вірна. Хоча YouTube-канал "Наталія Мосейчук" дивляться понад 60% чоловіків. В ютуберів ходить така установка, що чоловіків треба підкорювати. І вони дуже важкі в симпатіях", — зазначила Мосейчук.

Телеведуча заявила, що чоловіки, на її думку, дуже мінливі у своїх симпатіях та антипатіях. І з ними важко працювати. Зазначимо, що на YouTube-канал Мосейчук підписані 635 тисяч фоловерів.

"Я сподіваюсь, що ця тисяча — це не чоловіки. Сподіваюсь, що мої чоловіки на YouTube залишаться", — заявила Наталія.

Вона попросила підписатися на її канал та коментувати відео. Гості студії, зокрема скандальний політтехнолог Володимир Петров, зазначили — коли мова заходить про мобілізацію охоплення падають.

"У нас така сама історія. Тільки-но підіймається ця тема, за годину ефіру мінус сто людей. Тільки ти на цю тему не говориш, за годину ефіру плюс 20-30 людей додається, як і було", — зазначив Петров.

Скандальний Володимир Петров розповідає про мобілізацію. Скриншот: YouTube/NataliyaMoseychuk

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ведучі "Ісландія ТВ", зокрема Володимир Петров, образливо висловились про реперку Alyona Alyona. Також ми писали, що співзасновниця громадської організації "Жіночий ветеранський рух" Катерина Приймак прокоментувала скандальний номер студії "Квартал 95".