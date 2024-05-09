От Натальи Мосейчук отписываются в соцсетях после скандала с мобилизацией и СБУ

Телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official

Накануне в обществе разгорелся скандал, который вызвали слова телеведущей Натальи Мосейчук о мобилизации. Она, в частности, заявила, что СБУ постучится в дверь к каждому мужчине. После этого телезвезду захейтили и от нее стали отписываться фолловеры.

Об этом Мосейчук заявила на своем YouTube-канале.

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От Мосейчук отписываются фолловеры

Мосейчук утверждает, что стала жертвой информационной атаки. И это, мол, происходит не впервые. Телеведущая и блогер догадывается, кто их заказывает, но имен не называет. Впрочем, после заявлений о мобилизации и пояснениях в соцсетях Мосейчук потеряла часть аудитории.

"После последней программы тысяча человек отписалась от YouTube-канала "Наталія Мосейчук". И, в том числе, я буду разбирать неприятный для меня момент. Мне всегда казалось, что моя аудитория верная. Хотя YouTube-канал "Наталія Мосейчук" смотрят более 60% мужчин. У ютуберов ходит такая установка, что мужчин нужно покорять. И они очень тяжелые в симпатиях", — отметила Мосейчук.

Телеведущая заявила, что мужчины, по ее мнению, очень изменчивы в своих симпатиях и антипатиях. И с ними тяжело работать. Отметим, что на YouTube-канал Мосейчук подписаны 635 тысяч фолловеров.

"Я надеюсь, что эта тысяча — это не мужчины. Надеюсь, что мои мужчины на YouTube останутся", — заявила Наталья.

Она попросила подписаться на канал и комментировать видео. Гости студии, в частности, скандальный политтехнолог Владимир Петров, отметили — когда речь заходит о мобилизации охваты падают.

"У нас такая же история. Только поднимается эта тема, за час эфира минус сто человек. Только ты на эту тему не говоришь, за час эфира плюс 20-30 человек добавляется, как и было", — отметил Петров.

Скандальный Владимир Петров рассказывает о мобилизации. Скриншот: YouTube/NataliyaMoseychuk

Напомним, ранее мы рассказывали, что ведущие "Исландия ТВ", в частности Владимир Петров, оскорбительно высказались о репере Alyona Alyona. Также мы писали, что соучредительница общественной организации "Женское ветеранское движение" Екатерина Приймак прокомментировала скандальный номер студии "Квартал 95".