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Пісня Макса Барських стала офіційним саундтреком фільму про злочини Росії в Україні

15 грудня 2023 12:35
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пісня Макса Барських стала офіційним саундтреком фільму про злочини Росії в Україні
Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Пісня Макса Барських Soldier стала офіційним саундтреком документального фільму "Довга Доба". Картина від режисера Алана Бадоєва та 1+1 Україна вийде вже в лютому 2024 року.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Герої стрічки прокидаються у перевернутому, страшному світі. Вони стають свідками вибухів, будинків у вогні та смертей людей. На очах глядача герої прощаються з рідними домівками, ухвалюють важкі рішення, стикаються віч-на-віч із наслідками війни.

 

 

"Я написав пісню Soldier майже тоді, що й пісню "Буде весна"…Цей трек — заклик до світу від імені усіх українців. Вона розповідає історію народу, що прокинувся зранку й опинився у війні. Хай Soldier нагадує кожному з нас, що ми на своїй землі. І кожен з нас має зробити свій внесок у спротив, бо тут наше коріння і тут наш дім", — коментує прем’єру співак.

"Довга доба" — це документальна подорож життям українців під час війни — кіно, яке знімали герої на свої ґаджети. Унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима українців.

"Для мене надзвичайно важливо, щоб у нашої стрічки була своя пісня. Адже пісня інколи може розповісти історію не менш точно, ніж трейлер фільму. Макс, як поет та композитор, спеціалізується саме на коротких, але змістовних історіях. Тому, я запросив його до створення гімну "Довгої Доби", яку переживають усі українці", — розповів режисер стрічки Алан Бадоєв.

Нагадємо, стало відомо, хто з зірок створив музику для фільму Алана Бадоєва.

Раніше співачка SWOIIA представила трек для Нацвідбору Євробачення 2024.

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