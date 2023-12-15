Песня Макса Барских стала официальным саундтреком фильма о преступлениях России в Украине

Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Песня Макса Барских Soldier стала официальным саундтреком документального фильма "Довга Доба". Картина от режиссера Алана Бадоева и 1+1 Украина выйдет уже в феврале 2024 года.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Герои фильма становятся свидетелями взрывов, домов в огне и смертей людей. На глазах зрителя герои прощаются с родными домами, принимают трудные решения, сталкиваются лицом к лицу с последствиями войны.

"Я написал песню Soldier почти тогда, что и песню "Буде весна"…Этот трек — призыв мира от имени всех украинцев. Она рассказывает историю народа, проснувшегося с утра и оказавшегося в войне. Пусть Soldier напоминает каждому из нас, что мы на своей земле. И каждый из нас должен внести свой вклад в сопротивление, потому что здесь наши корни и здесь наш дом", — комментирует премьеру певец.

"Довга доба" — это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны — кино, которое снимали герои на свои гаджеты. Уникальное свидетельство трагических событий и преступлений России глазами украинцев.

"Для меня очень важно, чтобы у нашей ленты была своя песня. Ведь песня иногда может рассказать историю не менее точно, чем трейлер фильма. Макс, как поэт и композитор, специализируется именно на коротких, но содержательных историях. Поэтому я пригласил его в создание гимна "Довгої Доби", которые переживают все украинцы", — рассказал режиссер ленты Алан Бадоев.

Напомним, стало известно, кто из звезд создал музыку для фильма Алана Бадоева.

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