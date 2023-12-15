Співачка SWOIIA представила трек для Нацвідбору Євробачення 2024

Співачка SWOIIA. Фото: менеджмент артистки

Артистка SWOIIA запрем’єрила трек "Little Angels", з яким вона була обрана до лонглисту на Нацвідбір Євробачення 2024. Новий трек співачки присвячується українським дітям, на чиї долі нині випадає безліч надскладних і зовсім недитячих випробувань. Адже багато з них було цинічно викрадено і вивезено з рідної країни.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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За словами артистки, вона захоплюється українськими жінками, українськими матерями, які зараз намагаються захистити своїх дітей. Сама співачка родом із Донеччини, де не була з 2014 року.

"Донецьк — це місце, де я робила свої перші кроки у творчості ще зовсім маленькою дівчинкою. І тепер моє серце розривається, знаючи, скільки українських дітей було викрадено і насильно відправлено на російську сторону з наших прифронтових територій. І я молюсь, щоб усі ці діти змогли повернутись додому!", — розповіла SWOIIA.

Зірка хоче привернути увагу світу до війни в Україні.

"Я хочу, щоб увесь світ почув про ці недопустимі речі, які Росія робить з українськими дітьми — про те, як вони крадуть наше майбутнє, про те, як вони розлучають родини, я хочу, щоб увесь світ знав правду", — емоційно коментує співачка.

Нанадаємо, український репер присвятив новий трек та вражаючий кліп ГУР.

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