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Полгода как в депрессии — Тринчер рассказала, как спасала брак с Волошиным

29 ноября 2023 12:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пол года как в депрессии — Тринчер рассказала, как спасала брак с Волошиным
Певица и блогер Анна Тринчер с экс-супругом. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Блогер и певица Анна Тринчер недавно удивила новостью о своем разводе с бизнесменом Александром Волошиным. Сегодня Анна рассказала подробности, как пыталась наладить отношения с бывшим, чтобы избежать развода.

Об этом стало из поста Анны в социальной сети.

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Анна Тринчер говорит, что ее душевное состояние сейчас значительно лучше, чем когда она пыталась спасти брак. Звезда поблагодарила фолловеров за поддержку.

 

Певица и блоггер Анна Тринчер с эксчеловиком. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Певица и блогер Анна Тринчер с экс-супругом. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

"Голливудская пара", как нас называла мама Саши. Я очень благодарна каждому за поддержку, сегодня я будто второй раз родилась и одновременно ненавижу этот день, потому что приходится еще раз, еще раз и еще раз проживать эти эмоции. Мне действительно не так больно, как я ожидала… я переживала все эти эмоции еще задолго до того, как было принято это решение. Но это был совершенно бесценный опыт, и он не может быть хорошим и не плохим. Я стала наконец-то на свой путь, я это чувствую. Все полгода я была как в депрессии, и хотя клинически она не была поставлена, но внутри чувствовалось именно так. Этот оптимистичный взгляд на жизнь, чувственность, любовь безграничная к людям — казались мне приговором и я каждый день ненавидела это в себе", — вспомнила блогер.

 

По словам Анны, она была растеряна и раздавлена, но не сдавалась.

"Моя семья, которую мы так строили кирпичик по кирпичику, разговор за разговором, из-за боли, из-за сложностей и радости — разрушалась прямо у меня на глазах. Это мой муж, за которого я вышла замуж и хотела прожить всю жизнь. Количество сессий у разных психологов превышало цифру 3 в неделю, я не сдавалась…"добрый день, я Аня, мне 22, я не знаю что мне делать..." и так по кругу, по кругу чайные церемонии, попытки идти в медитации и духовный развитие, по кругу разговор с моими близкими людьми, которые ничего не советовали, были рядом и проживали это все со мной. Каждый вечер я садилась на террасу, поджигала сигарету и думала о том, что я чертовски не знаю уже что делать. Вот так я переживала это, кто-то скажет "неуместно", а я скажу "это моя жизнь, моя сентиментальность, мой путь, моя боль, все мое", — высказалась Анна.

Тринчер с Волошиным обручились в декабре 2021-го, а женились летом 2022. Пара этим летом показывали свой новый дом, который вместе приобрела. Проблемы в отношениях супруги не скрывали, даже жили отдельно какое-то время, чтобы наладить ситуацию.

Напомним, муж Анны Тринчер осуществил мечту ее жизни.

Ранее Тринчер гневно отреагировала на слухи о своем разводе с Волошиным.

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