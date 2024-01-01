Племінниця Софії Ротару зворушила соцмережі новорічними фото з чоловіком та мамою

Співачка Sonya Kay з родиною. Фото: Instagram/sonyakayofficial

Племінниця Народної артистки України, Софії Ротару, співачка Sonya Kay, зустріла 2024 рік в компанії найближчих людей. Софія Хлябич опублікувала декілька фотографій з чоловіком та мамою.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

Читайте також:

Sonya Kay зустріла 2024 рік

Донька молодшої сестри Софії Ротару, Лідії, для сімейного святкування Нового року обрала відверту червону сукню з оголеними плечима та декольте. Водночас її мама, яка свого часу співала з сестрами (Ауріка та Софія) в ансамблі "Черемош", також була в червоній сукні, але іншого фасону.

Співачка Sonya Kay з мамою, Лідією Ротару. Фото: Instagram/sonyakayofficial

Також 33-річна співачка, яка останнім часом не тішить шанувальниками прем’єрами нових композицій, позувала на камеру разом з чоловіком, хокеїстом збірної України Олегом Петровим.Вони відіграли весілля на початку літа 2020 року.

"Мирного неба, скорішої перемоги та здійснення найзаповітніших мрій! Дякую нашим захисникам та захисницям, нашим волонтерам та всім, хто працює заради нашої перемоги", — підписала знімки Sonya Kay.

Співачка Sonya Kay з чоловіком. Фото: Instagram/sonyakayofficial

Щодо самої Софії Ротару, то вона опублікувала в соцмережах яскраву картинку з лаконічним привітанням. Фотографії та особисті публікації зірка не робила з серпня минулого року.

Привітання від Софії Ротару. Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Нагадаємо, раніше ми писали, що онука Софії Ротару показалася у "голій" сукні за тисячу доларів. Також ми розповідали, що онук Ротару, якого затримали під час втечі з України, згадав про війну в інтерв'ю західним ЗМІ.