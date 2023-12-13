Онука Ротару показалася у "голій" сукні за тисячу доларів

Онука Софії РотаруСофія Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

22-річна онука Софії Ротару — Софія Євдокименко — показалася у "голій" сукні від відомого бренду, яка коштує більше тисячі доларів. Проте дівчині вона, можливо, дісталася безкоштовно.

Світлини дівчина опублікувала у своєму Instagram.

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Оголила спину і ноги

Онука Софії Ротару — Софія Євдокименко — живе у Нью Йорку і веде свій лайфстайл блог у Instagram, де часто показує стильні образи. Дівчина любить дорогі брендові речі, часто також рекламує їх.

В одному з останніх дописів Софія показала себе у так званій "голій" сукні, адже крізь напів-прозору одежину можна було побачити фігуру дівчини. Вона також оголювала спину та ноги.

Срібляста сукня бренду RETROFÊTE зроблена з пайєток. ЇЇ ціна на сайті 1198 доларів, тобто більше 40 тисяч гривень.

Скриншот з сайта RETROFÊTE

Проте модель могла отримати її і безкоштовно, адже за нею слідкує більше 150 тисяч підписників, тож дівчина цілком може отримувати подібні речі просто за допис з відміткою бренду.

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