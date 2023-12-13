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Онука Ротару показалася у "голій" сукні за тисячу доларів

13 грудня 2023 16:44
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Онука Ротару показалася у "голій" сукні за тисячу доларів
Онука Софії РотаруСофія Євдокименко. Фото: instagram.com/iamsofiaeve
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

22-річна онука Софії Ротару — Софія Євдокименко — показалася у "голій" сукні від відомого бренду, яка коштує більше тисячі доларів. Проте дівчині вона, можливо, дісталася безкоштовно. 

Світлини дівчина опублікувала у своєму Instagram

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Онука Софії Ротару — Софія Євдокименко — живе у Нью Йорку і веде свій лайфстайл блог у Instagram, де часто показує стильні образи. Дівчина любить дорогі брендові речі, часто також рекламує їх. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В одному з останніх дописів Софія показала себе у так званій "голій" сукні, адже крізь напів-прозору одежину можна було побачити фігуру дівчини. Вона також оголювала спину та ноги. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Срібляста сукня бренду RETROFÊTE зроблена з пайєток. ЇЇ ціна на сайті 1198 доларів, тобто більше 40 тисяч гривень. 

 

Скриншот з сайта RETROFÊTE

Проте модель могла отримати її і безкоштовно, адже за нею слідкує більше 150 тисяч підписників, тож дівчина цілком може отримувати подібні речі просто за допис з відміткою бренду. 

Нагадаємо, Кендалл Дженнер прогулялася Лос-Анджелесом у пальті за 8 тисяч.

Також ми писали, що топ-модель Алессандра Амбросіо з’явилась на обкладинці Vogue в образі від українського бренду.

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