Племянница Софии Ротару растрогала соцсети новогодними фото с мужем и мамой

Певица Sonya Kay с семьей. Фото: Instagram/sonyakayofficial

Племянница Народной артистки Украины, Софии Ротару, певица Sonya Kay, встретила 2024 год в компании самых близких людей. София Хлябич опубликовала несколько фотографий с мужем и мамой.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Sonya Kay встретила 2024 год

Дочь младшей сестры Софии Ротару, Лидии, для семейного празднования Нового года выбрала откровенное красное платье с обнаженными плечами и декольте. В то же время ее мама, которая в свое время пела с сестрами (Аурика и София) в ансамбле "Черемош", тоже была в красном платье, но иного фасона.

Певица Sonya Kay с мамой, Лидией Ротару. Фото: Instagram/sonyakayofficial

Также 33-летняя певица, которая в последнее время не радует поклонниками премьерами новых композиций, позировала на камеру вместе с мужем, хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым. Они отыграли свадьбу в начале лета 2020 года.

"Мирного неба, скорейшей победы и осуществления самых заветных мечтаний! Спасибо нашим защитникам и защитницам, нашим волонтерам и всем, кто работает ради нашей победы", — подписала снимки Sonya Kay.

Певица Sonya Kay с мужем. Фото: Instagram/sonyakayofficial

Что касается самой Софии Ротару, то она опубликовала в соцсетях яркую картинку с лаконичным поздравлением. Фотографии и личные публикации звезда не делала с августа прошлого года.

Поздравление от Софии Ротару. Скриншот: Instagram/sofiarotaru.official

Напомним, ранее мы писали, что внучка Софии Ротару показалась в "голом" платье за тысячу долларов. Также мы рассказывали, что внук Ротару, задержанный во время бегства из Украины, вспомнил о войне в интервью западным СМИ.