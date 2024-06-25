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Подруга Олени Кравець з "Жіночого Кварталу" розповіла про своє весілля з іноземцем

25 червня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ірина Сопонару з Жіночого Кварталу зізналася, яким в неї було весілля з іноземцем
Українська акторка Ірина Сопонару на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська акторка і зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару розповіла про своє весілля з хлопцем з Великої Британії. Суддя гумористичного телешоу "Ліга сміху" зізналася, яким вони зробили весілля і скільки гостей було на ньому. 

Про це Ірина Сопонару розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Ірина Сопонару про своє весілля

Акторка зізналася, яким було весілля і скільки людей вона запросила на цю подію. Також Ірина зізналася, хто займався організацією їхнього з Різом весілля.

"Весілля було скромне, звичайне… Десь до 70 людей. Гості були, колеги були запрошені, із зірок різних людей запрошували, все своє оточення, це, переважно, коміки. Не було ніякого стресу, у мене є подруга, в неї івент-агентство, вона займалася організацією. Весь цей головняк організаційний з нас був знятий. Воно так швидко промайнуло, що я не встигла кліпнути оком, я ще наступного дня по дому ходила у фаті", — зізналася Ірина Сопонару.

Ирина Сопонару и Алина Доротюк на интервью
Ірина Сопонару та Аліна Доротюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також акторка студії "Квартал 95" згадала, які емоції в неї були в день її весілля. 

"Я прокинулася, ми з Різом окремо провели цю ніч. Я не вірила, що це моє життя, всі були дуже раді. Я не вірила, що це я", — також додала українська акторка.

Весілля Ірини Сопонару

Навесні цього року в житті зірки "Жіночого Кварталу" Ірини Сопонару відбулася найважливіша подія в житті кожної жінки. Акторка вперше вийшла заміж, а її нареченим став іноземець на ім’я Ріс. Весілля в них відбулося у Києві.

На сторінці Ірини з’явилися світлини, на яких можна побачити її весілля. Для заходу акторка обрала довгу сукню білого кольору з відкритим декольте, а її коханий — чорні штани, білі кеди і українську вишиванку, хоча сам він з іншої країни.

Ирина Сопонару со своим любимым Ризом на росписи
Ірина Сопонару зі своїм коханим Різом на розписі. Фото: Instagram Ірини Сопонару
Ирина Сопонару и ее любимый на свадебной фотосессии
Ірина Сопонару та її коханий на весільній фотосесії. Фото: Instagram Ірини Сопонару

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Ірина Сопонару розповіла, чим зараз займається студія "Квартал 95".

Раніше ми розповідали про те, що зірку студії "Квартал 95" Ірину Сопонару розкритикували за новий образ. 

Також ми повідомляли про те, що українська акторка Ірина Сопонару зізналася, що наважилася на серйозну операцію. 

шоу-бізнес
українські зірки
"Жіночий квартал"
Ірина Сопонару

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