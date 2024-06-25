Ирина Сопонару из Женского Квартала призналась, какой у нее была свадьба с иностранцем

Украинская актриса Ирина Сопонару на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса и звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару рассказала о своей свадьбе с парнем из Великобритании. Судья юмористического телешоу "Лига смеха" призналась, какой они сделали свадьбу и сколько гостей было на ней.

Об этом Ирина Сопонару рассказала в интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Ирина Сопонару о своей свадьбе

Актриса призналась, какой была свадьба и сколько людей она пригласила на это событие. Также Ирина призналась, кто занимался организацией их с Ризом свадьбы.

"Свадьба была скромная, обычная... Где-то до 70 человек. Гости были, коллеги были приглашены, из звезд разных людей приглашали, все свое окружение, это, в основном, комики. Не было никакого стресса, у меня есть подруга, у нее ивент-агентство, она занималась организацией. Весь этот головняк организационный с нас был снят. Оно так быстро промелькнуло, что я не успела моргнуть глазом, я еще на следующий день по дому ходила в фате", — призналась Ирина Сопонару.

Ирина Сопонару и Алина Доротюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также актриса студии "Квартал 95" вспомнила, какие эмоции у нее были в день ее свадьбы.

"Я проснулась, мы с Ризом отдельно провели эту ночь. Я не верила, что это моя жизнь, все были очень рады. Я не верила, что это я", — также добавила украинская актриса.

Свадьба Ирины Сопонару

Весной этого года в жизни звезды "Женского Квартала" Ирины Сопонару произошло самое важное событие в жизни каждой женщины. Актриса впервые вышла замуж, а ее женихом стал иностранец по имени Риз. Свадьба у них состоялась в Киеве.

На странице Ирины появились фотографии, на которых можно увидеть ее свадьбу. Для мероприятия актриса выбрала длинное платье белого цвета с открытым декольте, а ее возлюбленный — черные брюки, белые кеды и украинскую вышиванку, хотя сам он из другой страны.

Ирина Сопонару со своим любимым Ризом на росписи. Фото: Instagram Ирины Сопонару

Ирина Сопонару и ее любимый на свадебной фотосессии. Фото: Instagram Ирины Сопонару

Напомним, мы писали о том, что актриса Ирина Сопонару рассказала, чем сейчас занимается студия "Квартал 95".

Ранее мы рассказывали о том, что звезду студии "Квартал 95" Ирину Сопонару раскритиковали за новый образ.

Также мы сообщали о том, что украинская актриса Ирина Сопонару призналась, что решилась на серьезную операцию.