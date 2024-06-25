Ірина Сопонару озвучила причини скандалів навколо студії "Квартал 95"

Фрагмент одного з номерів студії "Квартал 95". Скриншот: YouTube/studiya95kvartal

На початку минулого місяця студія "Квартал 95" опинилась в епіцентрі чергового скандалу. Темою для жартів одного з номерів "Єдиного Кварталу" став колишній керівник Рівненського ТЦК, в якого були службові романи. Одну з ролей зіграла акторка Ірина Сопонару.

В інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк зірка студії "Квартал 95" пояснила, чому не вибачилась перед українцями.

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Ірина Сопонару про скандали навколо "Квартал 95"

Акторка прокоментувала два гучних кейси цього року: номер про керівника ТЦК, де вона грала, а також виступ Ірини Гатун та Юрія Великого про переселенку зі Скадовська. Сопонару впевнена — хейт навколо студії "Квартал 95" — не випадковий.

"Попередні роки "Квартал" ніхто не чіпав. Я розумію, звідки ростуть ноги. Це політичне замовлення. Тому що у нас на носі вибори президента, і хтось рветься до влади так, що готовий цей "Квартал" дискредитувати з усіх боків. Я не розумію, як можна не бачити зв’язку між цим", — заявила Сопонару.

Також акторка зізналась, чому не стала вибачатися, коли суспільство висловлювало обурення, зокрема, в соцмережах.

"Я не вірю, що у цього кейсу природні витоки. Тому що я впевнена на 100 відсотків, що це через політичні моменти, а не особисто до нас претензії через цей номер. Я не вірю, що це ідейний хейт", — пояснила Сопонару.

Акторка також зазначила, що колектив студії "Квартал 95" нікого не хотів образити, бо це не є метою артистів. За словами Ірини, їм хочеться, щоб людям у цей складний час "було трошки веселіше".

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор та комік шоу "Ліги сміху" Іван Люленов пояснив, чому студія "Квартал 95" втратила свою популярність під час війни. Також ми розповідали, що військова з позивним "Піранька" відреагувала на рекламу білизни з колишньою акторкою "Кварталу 95" Оленою Кравець.