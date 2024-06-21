Знамениті ролі голлівудського актора Вілла Сміта — підбірка

Голлівудський актор Вілл Сміт. Фото: Reuters

Четвертий фільм франшизи "Погані хлопці: Все або нічого" б'є рекорди світового кінопрокату. Після виходу в прокат 7 червня його продюсери вже заробили понад 53 мільйонів доларів. Головні ролі у ньому грають Вілл Сміт і Мартін Лоуренс.

Поки ви збираєтеся у кіно на продовження історії копів із Маямі Майка Лаурі та Маркуса Бернетта, Новини.LIVE розкажуть вам про найкращі ролі голлівудської зірки Вілла Сміта.

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"Люди в чорному", 1997

Стрічка розповідає про таємну урядову організацію, яка контролює інопланетних істот, що живуть на Землі, і приховує їхнє існування від громадськості. Головні герої, агент K (Томмі Лі Джонс) і новобранець агент J (Вілл Сміт), розслідують справу про зниклого інопланетного посла та загрозу вторгнення. Під час розслідування вони стикаються з небезпечним злочинцем, який прагне знищити Землю. Завдяки своїй винахідливості та сміливості агенти в чорному зупиняють загрозу та відновлюють порядок.

"Правила зйому: метод Хітча", 2005

Головний герой Алекс "Хітч" Гітченс, якого зіграв Вілл Сміт працює професійним "коучем з побаченнь", допомагаючи недосвіченим чоловікам завоювати серця жінок своєї мрії. Хітч приймає виклик, допомагаючи сором'язливому бухгалтеру Альберту (Кевін Джеймс) підкорити розкішну спадкоємицю Аллегру Коул (Ембер Валлетта). Водночас Хітч намагається підкорити серце журналістки Сари Мелас (Єва Мендес), яка має намір викрити його методи. Поки він допомагає іншим знаходити кохання, він сам закохується.

"У гонитві за щастям", 2006

Це надихаюча драма, заснована на реальних подіях з життя Кріса Гарднера (Вілл Сміт), який бореться за виживання та благополуччя свого сина Крістофера (Джейден Сміт) у Сан-Франциско. Після того як його бізнес із продажу медичних сканерів зазнає невдачі, Кріс залишається без житла та грошей, але він не здається і вирішує пройти безоплатне стажування у брокерській компанії. Кріс стикається з багатьма труднощами, однак завдяки своїй непохитній рішучості та любові до сина, він продовжує наполегливо працювати.

"Сім душ", 2008

Це емоційна драма, яка розповідає про Бена Томаса (Вілл Сміт), агента податкової служби, який прагне спокутувати свою провину за аварію, яка забрала життя семи людей. Бен вирішує допомогти семи незнайомцям, обираючи тих, хто дійсно потребує допомоги, і дарує їм шанс на нове життя. Герой зустрічає Емілі (Розіо Доусон), смертельно хвору жінку, в яку несподівано закохується.

"Фокус", 2015

У фільмі досвідчений шахрай Нікі Сперджен (Вілл Сміт) знайомиться з молодою аферисткою Джесс Барретт (Марго Роббі) і бере її під своє крило, навчаючи хитрощам кримінального ремесла. Разом вони беруть участь у сміливих аферах, але вона несподівано розриває їхні стосунки, адже вважає їх небезпечними для роботи. Через три роки їхні шляхи знову перетинаються в Буенос-Айресі під час великої афери, де Джесс зіштовхується з неочікуваними наслідками та зрадою. У світі обману та фокусів обидва персонажі змушені вирішувати, чи можна довіряти одне одному і що насправді важливіше: гроші чи почуття.

"Король Річард", 2021

Це біографічна драма, що розповідає історію Річарда Вільямса (Вілл Сміт), непохитного та рішучого батька, який виховав своїх доньок, Вінус і Серену Вільямс — легендарних тенісисток. Незважаючи на численні труднощі та скептицизм з боку оточуючих, Річард розробляє детальний план тренувань і, завдяки своїй вірі в талант доньок, веде їх до міжнародного успіху. Фільм підкреслює не лише спортивні досягнення сестер, але й боротьбу родини Вільямс із соціальними та расовими бар'єрами. Стрічка надихає на великі звершення.

Нагадаємо, раніше ми писали про проблеми Рассела Кроу зі здоров'ям через зйомки в одному з проєктів. А також оскароносний Меттью Мак-Конагей шокував, що хотів назавжди залишити акторську кар’єру.