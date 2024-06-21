Знаменитые роли голливудского актера Вилла Смита - подборка

Голливудский актер Уилл Смит. Фото: Reuters

Четвертый фильм франшизы "Плохие парни: Все или ничего" бьет рекорды мирового кинопроката. После выхода в прокат 7 июня его продюсеры уже заработали более 53 миллионов долларов. Главные роли в нем играют Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Пока вы собираетесь в кино на продолжение истории копов из Майами Майка Лаури и Маркуса Бернетта, Новини.LIVE расскажут вам о лучших ролях голливудской звезды Уилла Смита.

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"Люди в черном", 1997

Лента рассказывает о тайной правительственной организации, которая контролирует живущих на Земле инопланетных существ и скрывает их существование от общества. Главные герои, агент K (Томми Ли Джонс) и новобранец агент J (Уилл Смит), расследуют дело о пропавшем инопланетном после и угрозе вторжения. В ходе расследования они сталкиваются с опасным преступником, который стремится уничтожить Землю. Благодаря своей изобретательности и смелости агенты в черном останавливают угрозу и восстанавливают порядок.

"Правила съема: метод Хитча", 2005

Главный герой Алекс "Хитч" Гитченс, которого сыграл Уилл Смит, работает профессиональным "коучем по свиданиям", помогая неопытным мужчинам завоевать сердца женщин своей мечты. Хитч принимает вызов, помогая застенчивому бухгалтеру Альберту (Кевин Джеймс) покорить роскошную наследницу Аллегру Коул (Эмбер Валлетта). В то же время Хитч пытается покорить сердце журналистки Сары Мелас (Ева Мендес), которая намерена разоблачить его методы. Пока он помогает другим обретать любовь, он сам влюбляется.

"В погоне за счастьем", 2006

Это вдохновляющая драма, основанная на реальных событиях из жизни Криса Гарднера (Уилл Смит), борющегося за выживание и благополучие своего сына Кристофера (Джейден Смит) в Сан-Франциско. После того как его бизнес по продаже медицинских сканеров терпит неудачу, Крис остается без жилья и денег, но он не сдается и решает пройти безоплатную стажировку в брокерской компании. Крис сталкивается со многими трудностями, однако благодаря своей твердой решимости и любви к сыну он продолжает упорно работать.

"Семь жизней", 2008

Это эмоциональная драма, рассказывающая о Бене Томасе (Уилл Смит), агенте налоговой службы, который стремится искупить свою вину за аварию, унесшую жизни семи человек. Бен решает помочь семи незнакомцам, выбирая тех, кто действительно нуждается в помощи, и дарит им шанс на новую жизнь. Герой встречает Эмили (Розио Доусон), смертельно больную женщину, в которую неожиданно влюбляется.

"Фокус", 2015

В фильме опытный мошенник Ники Сперджен (Уилл Смит) знакомится с молодой аферисткой Джесс Барретт (Марго Робби) и берет ее под свое крыло, обучая уловкам криминального ремесла. Вместе они участвуют в смелых аферах, но она неожиданно разрывает их отношения, ведь считает их опасными для работы. Через три года их пути снова пересекаются в Буэнос-Айресе во время большой аферы, где Джесс сталкивается с неожиданными последствиями и предательством. В мире обмана и фокусов оба персонажа вынуждены решать, можно ли доверять друг другу и что действительно важнее: деньги или чувства.

"Король Ричард", 2021

Это биографическая драма, рассказывающая историю Ричарда Уильямса (Уилл Смит), непоколебимого и решительного отца, воспитавшего своих дочерей, Винуса и Серену Уильямса — легендарных теннисисток. Несмотря на многочисленные трудности и скептицизм со стороны окружающих, Ричард разрабатывает детальный план тренировок и благодаря своей вере в талант дочерей ведет их к международному успеху. Фильм подчеркивает не только спортивные достижения сестер, но и борьбу семьи Уильямс с социальными и расовыми барьерами. Лента вдохновляет на великие свершения.

Напомним, ранее мы писали о проблемах Рассела Кроу со здоровьем из-за съемок в одном из проектов. А также оскароносный Мэттью Мак-Конагей шокировал, что хотел навсегда покинуть актерскую карьеру.