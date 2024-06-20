Актор Меттью Макконагі про кризу — Голлівуд ледь не втратив зірку

Американський актор Мэттью Макконагі. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

Популярний американський актор Меттью Макконагі поділився із шанувальниками шокуючими подробицями свого життя. Артист хотів змінити свою кар'єру через те, що граючи у романтичних комедіях, почував себе "не у своїй тарілці" і через вигорання був вимушений взяти творчу паузу на декілька років.

Про це пише Page Six.

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Відомий голлівудський актор ледь не залишив акторську кар'єру під час своєї творчої відпустки. Актору здавалося, що кіноіндустрія це не його сфера через те, що йому важко давалися ролі у романтичних фільмах.

"Коли я знімався в романтичних комедіях це була справжня пастка для мене", — зізнався актор.

У той час Макконагі описував своє життя як "страшне" і зазначив, що мав "довгі розмови" з дружиною про те, що йому "потрібно знайти нове покликання".

Він згадав, що розглядав можливість працювати вчителем, диригентом або гідом.

"Я чесно вважав, що пійшов з Голлівуду. Я зійшов зі своєї дороги. Голлівуд мені такий: "Ну, та п*шов ти, чувак. Тобі слід було залишатися на своєму шляху. Побачимося", — зізнався артист.

Макконагі не уточнив, коли саме він взяв творчу перерву, але він не знімався в кіно з 2007 по 2010 рік після участі у зйомках романтичних стрічок "Весільний переполох" разом з Дженніфер Лопес та "Як позбутися хлопця за 10 днів".

"Це було страшно. Але я не збирався витягувати парашут і кидати місію, яку я виконував. Але це було страшно, тому що я не знав, чи зможу коли-небудь вибратися з пустелі", — поділився він.

Через кілька років після пережитої кризи артист досягнув значних успіхів. У 2014 році він отримав "Оскар" за роль у "Даллаському клубі покупців" — драматичному фільмі, що розповідає історію Рона Вудруфа, ковбоя, у якого в середині 1980-х діагностували СНІД. Він також викликав фурор у фільмі "Вовк з Волл-стріт" в 2013 році.

Американський актор Мэттью Макконагі. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

МакКонахі вперше здобув популярність після своєї проривної ролі у фільмі 1993 року "Ошелешений і збентежений".

Нагадаємо, раніше ми писали про проблеми Рассела Кроу зі здоров'ям через зйомки в одному з проєктів. Також ми розповідали, що голлівудський актор Метт Деймон знявся у фільмі з молодшим братом Бена Аффлека.