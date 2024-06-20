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Оскароносний Мэттью Макконагі шокував, як мало не кинув акторську кар’єру

20 червня 2024 15:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актор Меттью Макконагі про кризу — Голлівуд ледь не втратив зірку
Американський актор Мэттью Макконагі. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярний американський актор Меттью Макконагі поділився із шанувальниками шокуючими подробицями свого життя. Артист хотів змінити свою кар'єру через те, що граючи у романтичних комедіях, почував себе "не у своїй тарілці" і через вигорання був вимушений взяти творчу паузу на декілька років.

Про це пише Page Six.

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Меттью Макконагі про творчу кризу

Відомий голлівудський актор ледь не залишив акторську кар'єру під час своєї творчої відпустки. Актору здавалося, що кіноіндустрія це не його сфера через те, що йому важко давалися ролі у романтичних фільмах.

 "Коли я знімався в романтичних комедіях  це була справжня пастка для мене", — зізнався актор.

У той час Макконагі описував своє життя як "страшне" і зазначив, що мав "довгі розмови" з дружиною про те, що йому "потрібно знайти нове покликання".

Він згадав, що розглядав можливість працювати вчителем, диригентом або гідом.

"Я чесно вважав, що пійшов з Голлівуду. Я зійшов зі своєї дороги. Голлівуд мені такий: "Ну, та п*шов ти, чувак. Тобі слід було залишатися на своєму шляху. Побачимося", — зізнався артист.

Макконагі не уточнив, коли саме він взяв творчу перерву, але він не знімався в кіно з 2007 по 2010 рік після участі у зйомках романтичних стрічок "Весільний переполох" разом з Дженніфер Лопес та "Як позбутися хлопця за 10 днів".

"Це було страшно. Але я не збирався витягувати парашут і кидати місію, яку я виконував. Але це було страшно, тому що я не знав, чи зможу коли-небудь вибратися з пустелі", — поділився він.

Через кілька років після пережитої кризи артист досягнув значних успіхів. У 2014 році він отримав "Оскар" за роль у "Даллаському клубі покупців" — драматичному фільмі, що розповідає історію Рона Вудруфа, ковбоя, у якого в середині 1980-х діагностували СНІД. Він також викликав фурор у фільмі "Вовк з Волл-стріт" в 2013 році.

Актор Мэттью Макконагі про творчу кризу
Американський актор Мэттью Макконагі. Фото: instagram.com/officiallymcconaughey/

МакКонахі вперше здобув популярність після своєї проривної ролі у фільмі 1993 року "Ошелешений і збентежений".

Нагадаємо, раніше ми писали про проблеми Рассела Кроу зі здоров'ям через зйомки в одному з проєктів. Також ми розповідали, що голлівудський актор Метт Деймон знявся у фільмі з молодшим братом Бена Аффлека.

кіно
Голлівуд
актори
закордонні зірки
криза
романтика
роль

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