Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Погляд лисички — Цибульська розповіла, як зробила невдалий ботокс arrow

Погляд лисички — Цибульська розповіла, як зробила невдалий ботокс

16 грудня 2023 11:02
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Погляд лисички — Цибульська розповіла, як зробила невдалий ботокс
Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Оля Цибульська пригадала, як зробила невдалу косметологічну процедуру. Через неї вона дивно виглядала ще довгий час.

Про стало відомо з соцмереж артистки.

Читайте також:

Оля Цибульська зізналася, що виступала після невдалої процедури краси

Оля розповіла, як зробила собі ін'єкцію ботоксу у 2019 році. Зірка хотіла прибрати зморшки на чолі, але все вийшло не так як вона собі уявляла.

 

Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/
Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/

 

Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/
Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/

 

Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/
Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/

"Я пам'ятаю як вперше в житті наважилася на ботокс. І я прийшла до косметолога, вкололи лоб. За декілька днів у мене піднялися догори брови. І я подзвонила, запитала що це. Мені кажуть, що це модний "погляд лисички". А я кажу: "Я не замовляла, але класно. У мене обличчя зовсім не рухається", — говорить співачка.

Після цього вона мала йти на знімання проєкту зі співаком Козловським.

"Прихожу на зйомки з Козловським, а він на мене дивиться весь знімальний проце, і питає "Цибульська, з тобою все нормально? У тебе щось не так з обличчям, ти щось зробила?", — пригадує артистка.

А вже наступного дня вона виступала з концертом. За її словами, на відео добре видно наслідки невдалого ботоксу.

Нагадаємо, супермодель Адріана Ліма вперше знялась для глянцю на хвилі чуток про пластику.

Раніше фахівець розповів, скільки операцій зі зміни зовнішності зробила Мадонна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі