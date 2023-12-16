Погляд лисички — Цибульська розповіла, як зробила невдалий ботокс
Співачка Оля Цибульська пригадала, як зробила невдалу косметологічну процедуру. Через неї вона дивно виглядала ще довгий час.
Про стало відомо з соцмереж артистки.
Оля Цибульська зізналася, що виступала після невдалої процедури краси
Оля розповіла, як зробила собі ін'єкцію ботоксу у 2019 році. Зірка хотіла прибрати зморшки на чолі, але все вийшло не так як вона собі уявляла.
"Я пам'ятаю як вперше в житті наважилася на ботокс. І я прийшла до косметолога, вкололи лоб. За декілька днів у мене піднялися догори брови. І я подзвонила, запитала що це. Мені кажуть, що це модний "погляд лисички". А я кажу: "Я не замовляла, але класно. У мене обличчя зовсім не рухається", — говорить співачка.
Після цього вона мала йти на знімання проєкту зі співаком Козловським.
"Прихожу на зйомки з Козловським, а він на мене дивиться весь знімальний проце, і питає "Цибульська, з тобою все нормально? У тебе щось не так з обличчям, ти щось зробила?", — пригадує артистка.
А вже наступного дня вона виступала з концертом. За її словами, на відео добре видно наслідки невдалого ботоксу.
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