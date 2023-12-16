Цыбульская рассказала, как сделала неудачный ботокс.

Взгляд лисички — Цибульская рассказала, как сделала неудачный ботокс
Певица Оля Цибульская вспомнила, как сделала неудачную косметологическую процедуру. После нее она странно выглядела еще долгое время.
Об этом стало известно из соцсетей артистки.
Оля Цибульская призналась, что выступала после неудачной процедуры красоты
Ольга рассказала, как сделала себе инъекцию ботокса в 2019 году. Звезда хотела убрать морщины на лбу, но все получилось не так, как она себе представляла.
"Я помню как впервые в жизни отважилась на ботокс. И я пришла к косметологу, укололи лоб. Через несколько дней у меня поднялись вверх брови. И я позвонила, спросила что это. Мне говорят, что это модный "взгляд лисички". А я говорю: "Я не заказывала, но классно". У меня лицо совсем не двигается", — говорит певица.
После этого она должна была идти на съемку проекта с певцом Козловским.
"Прихожу на съемки с Козловским, а он на меня смотрит весь съемочный процесс, и спрашивает: "Цибульская, с тобой все нормально? У тебя что-то не так с лицом, ты что-то сделала?", — вспоминает артистка.
А на следующий день она выступала с концертом. По ее словам, на видео хорошо видны последствия неудачного ботокса.
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