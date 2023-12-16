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Взгляд лисички — Цибульская рассказала, как сделала неудачный ботокс

16 декабря 2023 11:02
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Цыбульская рассказала, как сделала неудачный ботокс.
Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Оля Цибульская вспомнила, как сделала неудачную косметологическую процедуру. После нее она странно выглядела еще долгое время.

Об этом стало известно из соцсетей артистки.

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Ольга рассказала, как сделала себе инъекцию ботокса в 2019 году. Звезда хотела убрать морщины на лбу, но все получилось не так, как она себе представляла.

 

Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/
Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/

 

Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/
Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/

 

Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/
Певица Оля Цибульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/

"Я помню как впервые в жизни отважилась на ботокс. И я пришла к косметологу, укололи лоб. Через несколько дней у меня поднялись вверх брови. И я позвонила, спросила что это. Мне говорят, что это модный "взгляд лисички". А я говорю: "Я не заказывала, но классно". У меня лицо совсем не двигается", — говорит певица.

После этого она должна была идти на съемку проекта с певцом Козловским.

"Прихожу на съемки с Козловским, а он на меня смотрит весь съемочный процесс, и спрашивает: "Цибульская, с тобой все нормально? У тебя что-то не так с лицом, ты что-то сделала?", — вспоминает артистка.

А на следующий день она выступала с концертом. По ее словам, на видео хорошо видны последствия неудачного ботокса.

Напомним, супермодель Адриана Лима впервые снялась для глянца на волне слухов о пластике.

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