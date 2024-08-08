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Покоївки, особистий водій та власний iPad — як зараз живе улюблениця Карла Лагерфельда

8 серпня 2024 13:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Як зараз живе кішка Карла Лагерфельда
Кішка Карла Лагерфельда Шупетт. Фото: instagram.com/choupetteofficiel/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Сьогодні, 8 серпня відзначають Всесвітній день кішок. Для знаменитого модельєра Карла Лагерфельда його пухнаста улюблениця Шупетт була цілим всесвітом.

Новини.LIVE розкажуть, як зараз живе кішка, якій за чутками, дизайнер заповів 200 млн доларів.

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Будні кішки Карла Лагерфельда 

Лагерфельд помер у лютому 2019 року від раку підшлункової залози у віці 85 років. Покійний дизайнер Chanel взяв білу кішку породи бірман у 2011 році, і відтоді вона стала справжньою зіркою. Культовий модельєр зізнавався, що Шупетт допомогла йому "стати кращою людиною".

Лагерфельд і Шупетт мали дуже сильний зв'язок. В інтерв'ю CNBC у 2017 році Лагерфельд сказав, що ніколи не думав, що "може так закохатися в тварину", додавши, що Шупетт "дає енергію" і змушує його відчувати себе "перезарядженим".

Кішка Карла Лагерфельда
Карл Лагерфельд із улюбленицею Шупетт. Фото: instagram.com/choupetteofficiel/

У 2016 році французька модель Батіст Джабіконі поїхала у відпустку і залишила Шупетт з персоналом у будинку Лагерфельда.

"Тоді вона була ще кошеням, і я вважав її такою милою, що коли Джабіконі повернулася, я сказав їй: "Вибач, але я залишаю її собі!"", — ділився дизайнер.

Відтоді Лагерфельд і Шупетт були нерозлучні. Ім'я кішки у перекладі з французької означає "солоденька". 

Покоївки, особистий водій та власний iPad — як зараз живе улюблениця Карла Лагерфельда - фото 2
Карл Лагерфельд зі своєю кішкою. Фото: instagram.com/choupetteofficiel/

З роками Шупетт розвинула власну модельну кар'єру. Як розповів Лагерфельд в інтерв'ю виданню The Cut, вона взяла високооплачуваних показах, які принесли їй мільйони євро.  У 2014 дизайнер опублікував книгу "Шупетт: Приватне життя модної кішки високого польоту". До неї увійшли безліч її модельних фотографій, а також поради щодо способу життя, дієти, моди та краси.

За даними New York Times, зараз Шупетт живе зі своєю нянею, колишньою домробітницею Лагерфельда Франсуазою Какот, у Парижі.

Лагерфельд розповідав, що Шупетт не любить їсти на підлозі, тому він ставив "їжу на стіл". Вона їсть з посуду від Goyard і замовляє спеціальні страви, приготовані для неї відомими шеф-кухарями. Серед них - "яловичина по-японськи" та "куряче желе зі спаржею".

Модельєр завжди говорив про те, як сильно він балував Шупетт, і навіть після його смерті до кішки ставляться по-королівськи. У неї є щонайменше дві покоївки, особистий водій та менеджер соціальних мереж. Покоївки вели для Шупетт особистий щоденник, в якому записували все, що вони робили для неї протягом дня, щоб Лагерфельд міг прочитати його пізніше. Пухнастій улюблениці дизайнера також регулярно роблять манікюр і вона має власний iPad.

Що стосується домашніх тварин, то коти відомі своєю охайністю, і Шупетт не є виключенням. У своєму інтерв'ю для Numero 2016 року Лагерфельд сказав, що вона "все життя миється" і "дуже добре пахне".

Нагадаємо, на початку червня вийшов у прокат серіал "Стати Карлом Лагерфельдом" від Disney. А також Кім Кардаш'ян не змогла знайти підходу до кішки модельєра.

Франція Карл Лагерфельд закордонні зірки домашні тварини кіт

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