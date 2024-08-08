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Горничные, личный водитель и собственный iPad — как сейчас живет любимица Карла Лагерфельда

8 августа 2024 13:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Как сейчас живет кошка Карла Лагерфельда
Кошка Карла Лагерфельда Шупетта. Фото: instagram.com/choupetteofficiel/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Сегодня, 8 августа отмечают Всемирный день кошек. Для знаменитого модельера Карла Лагерфельда его пушистая любимица Шупетт была целой вселенной.

Новини.LIVE расскажут, как сейчас живет кошка, которой по слухам, дизайнер завещал 200 млн долларов.

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Лагерфельд умер в феврале 2019 года от рака поджелудочной железы в возрасте 85 лет. Покойный дизайнер Chanel взял белую кошку бирманской породы в 2011 году, и с тех пор она стала настоящей звездой. Культовый модельер признавался, что Шупетт помогла ему "стать лучшим человеком".

Лагерфельд и Шупетт имели очень сильную связь. В интервью CNBC в 2017 году Лагерфельд сказал, что никогда не думал, что "может так влюбиться в животное", добавив, что Шупетт "дает энергию" и заставляет его чувствовать себя "перезаряженным".

Кишка Карла Лагерфельда
Карл Лагерфельд с любимицей Шупетт. Фото: instagram.com/choupetteofficiel/

В 2016 году французская модель Батист Джабикони уехала в отпуск и на время оставила Шупетт с персоналом в доме Лагерфельда.

"Тогда она была еще котенком, и я считал ее такой милой, что когда Джабикони вернулась, я сказал ей: "Извини, но я оставляю ее себе!"", — делился дизайнер.

С того времени Лагерфельд и Шупетт были неразлучны. Имя кошки в переводе с французского означает "сладенькая".

Горничные, личный водитель и собственный iPad - как сейчас живет любимица Карла Лагерфельда - фото 2
Карл Лагерфельд со своей кошкой. Фото: instagram.com/choupetteofficiel/

С годами Шупетт развила свою модельную карьеру. Как рассказал Лагерфельд в интервью изданию The Cut, она взяла высокооплачиваемые показы, которые принесли ей миллионы евро. В 2014 году дизайнер опубликовал книгу "Шупетт: Частная жизнь модной кошки высокого полета". В нее вошли множество ее модельных фотографий, а также советы по образу жизни, диете, моде и красоте.

По данным New York Times, сейчас Шупетт живет со своей няней, бывшей домработницей Лагерфельда Франсуазой Кокот, в Париже.

Лагерфельд рассказывал, что Шупетт не любит есть на полу, поэтому он ставил "еду на стол". Она ест из посуды от Goyard и заказывает специальные блюда, приготовленные для нее известными шеф-поварами. Среди них - "говядина по-японски" и "куриное желе со спаржей".

Модельер всегда говорил о том, как сильно он баловал Шупетт, и даже после его смерти к кошке относятся по-королевски. У нее есть по меньшей мере две горничной, личный водитель и менеджер социальных сетей. Горничные вели для Шупетт личный дневник, в котором записывали все, что они делали для нее в течение дня, чтобы Лагерфельд мог прочесть его позже. Пушистой любимице дизайнера также регулярно делают маникюр и она имеет собственный iPad.

Что касается домашних животных, то коты известны своей чистоплотностью, и Шупетт не исключение. В своем интервью для Numero 2016 Лагерфельд сказал, что она "всю жизнь моется" и "очень хорошо пахнет".

Напомним, в начале июня вышел в прокат сериал " Стать Карлом Лагерфельдом " от Disney. А также Ким Кардашьян не смогла найти подход к кошке модельера.

Франция Карл Лагерфельд зарубежные звезды домашние питомцы кот

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