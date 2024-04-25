Вийшов трейлер серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом" — відео

Disney показали трейлер серіалу про культового модельєра Карла Лагерфельда
Disney+ представив трейлер довгоочікуваного серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом". Головну роль культового модельєра зіграв зірка "Месників" Даніел Брюль.
Відповідний ролик був опублікований на YouTube.
Новий серіал про французького кутюр'є Карла Лагерфельда
Новий серіал розповідає про становлення знаменитого модельєра Карла Лагерфельда у світі паризької високої моди 1970-х років.
Сюжет починається у 1972 році, коли 38-річний Лагерфельд ще не був відомий широкому загалу та працював дизайнером прет-а-порте (одяг, що відшивається великими партіями у стандартних розмірах). Головний герой закохується у Жака де Башера, який надихає його кинути виклик самому собі та стати найвідомішим у світі французьким модельєром.
Дія серіалу зображує кланове суперництво та битви его у світі високої моди, епічні вечірки та декаданс, бурхливий роман Лагерфельда з де Башером та їхню дружбу.
Над створенням "Стати Карлом Лагерфельдом" працювали одразу два відомі продюсери — француз Жером Саль, (створив "Компромат", "Тотеми", "Одіссея" і "Зулу"), який зняв 1, 2 і 6 серії. Решту епізодів зняла режисерка Одрі Естроуго, відома за такими стрічками як "Автентик" та "Героїні".
Серіал стане доступним для перегляду на стримінговій платформі Disney+ з 7 червня.
Нагадаємо, фільм "Ґодзілла та Конг" зібрав рекордні суми в кінопрокаті. А кіностудія Warner Bros. показала перший тизер-трейлер нового фільму "Джокер: Божевілля на двох".
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