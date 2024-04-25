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Disney показали трейлер серіалу про культового модельєра Карла Лагерфельда

25 квітня 2024 15:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вийшов трейлер серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом" — відео
Кадри з серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор


Disney+ представив трейлер довгоочікуваного серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом". Головну роль культового модельєра зіграв зірка "Месників" Даніел Брюль.

Відповідний ролик був опублікований на YouTube.

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Новий серіал розповідає про становлення знаменитого модельєра Карла Лагерфельда у світі паризької високої моди 1970-х років.

Серіал про Карла Лагерфельда
Кадри з серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube

Сюжет починається у 1972 році, коли 38-річний Лагерфельд ще не був відомий широкому загалу та працював дизайнером прет-а-порте (одяг, що відшивається великими партіями у стандартних розмірах). Головний герой закохується у Жака де Башера, який надихає його кинути виклик самому собі та стати найвідомішим у світі французьким модельєром. 

Биографический сериал про Лагерфельда
Кадри з серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube

Дія серіалу зображує кланове суперництво та битви его у світі високої моди, епічні вечірки та декаданс, бурхливий роман Лагерфельда з де Башером та їхню дружбу.

Жизнь Лагерфельда
Кадри з серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube

Над створенням "Стати Карлом Лагерфельдом" працювали одразу два відомі продюсери — француз Жером Саль, (створив "Компромат", "Тотеми", "Одіссея" і "Зулу"), який зняв 1, 2 і 6 серії. Решту епізодів зняла режисерка Одрі Естроуго, відома за такими стрічками як "Автентик" та "Героїні".

Наряды Лагерфельда
Кадри з серіалу "Стати Карлом Лагерфельдом". Фото: скриншот YouTube

Серіал стане доступним для перегляду на стримінговій платформі Disney+ з 7 червня.

Нагадаємо, фільм "Ґодзілла та Конг" зібрав рекордні суми в кінопрокаті. А кіностудія Warner Bros. показала перший тизер-трейлер нового фільму "Джокер: Божевілля на двох".

кіно
Голлівуд
актори
Карл Лагерфельд
модель
закордонні зірки
Дизайн
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