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Полякова считает, что Путин мертв и рассказала, когда закончится война

25 ноября 2023 08:58
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Полякова считает, что Путин мертв и рассказала, когда закончится война
Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

За кулисами моноспектакля "Моє коріння", певица Оля Полякова пообщалась с шоуменом Славой Деминым. В большом интервью 44-летняя певица призналась, как ее сменила уникальная постановка.

Видео доступно на YouTube-канале Славы Демина.

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Полякова видит будущее

В новом шоу певица в собственной интерпретации исполняет такие народные композиции, как "Ой на горі два дубки", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна" и другие. По словам Поляковой, поя об украинских корнях, она почувствовала магическую связь со своей землей, корнями и родом. И начала ощущать нечто уникальное.

"В последнее время происходят магические вещи со мной. Я могу говорить будущее. Вот "Шахтеру" 1:0 я сказала на второй секунде матча (против испанской "Барселоны". — Ред.), что будет 1:0 и будет выигрыш. Все вокруг говорили, что это невозможно", заявила певица.

Впрочем, спортивными прогнозами Полякова не ограничивается. Она точно знает, когда кончится полномасштабная война.

"По поводу войны хочу вам сказать, что Путин умер, это я точно знаю, я чувствую такие вещи. Нет его в живых. И война тоже закончится, они просто уйдут, это будет весной. Этой весной, которая будет в 2024 году", — подытожила Полякова.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала о заработках мужа во время войны. Также мы рассказывали, что Полякова рассекретила размер своего самого большого гонорара.

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