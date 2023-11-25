Полякова считает, что Путин мертв и рассказала, когда закончится война

Певица Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

За кулисами моноспектакля "Моє коріння", певица Оля Полякова пообщалась с шоуменом Славой Деминым. В большом интервью 44-летняя певица призналась, как ее сменила уникальная постановка.

Видео доступно на YouTube-канале Славы Демина.

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Полякова видит будущее

В новом шоу певица в собственной интерпретации исполняет такие народные композиции, как "Ой на горі два дубки", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна" и другие. По словам Поляковой, поя об украинских корнях, она почувствовала магическую связь со своей землей, корнями и родом. И начала ощущать нечто уникальное.

"В последнее время происходят магические вещи со мной. Я могу говорить будущее. Вот "Шахтеру" 1:0 я сказала на второй секунде матча (против испанской "Барселоны". — Ред.), что будет 1:0 и будет выигрыш. Все вокруг говорили, что это невозможно", — заявила певица.

Впрочем, спортивными прогнозами Полякова не ограничивается. Она точно знает, когда кончится полномасштабная война.

"По поводу войны хочу вам сказать, что Путин умер, это я точно знаю, я чувствую такие вещи. Нет его в живых. И война тоже закончится, они просто уйдут, это будет весной. Этой весной, которая будет в 2024 году", — подытожила Полякова.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала о заработках мужа во время войны. Также мы рассказывали, что Полякова рассекретила размер своего самого большого гонорара.