Полтавская рассказала, как выпросила у Остапчука подарок на Николая за 60 тысяч гривен

Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/poka.tya

Молодая жена Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская — рассказала, что на день Святого Николая получила кольцо из желтого золота с бриллиантами. Однако подарок был ожидаемым, ведь она заранее попросила у любимого подарить именно это кольцо.

Об этом девушка рассказала в сторис в Instagram.

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Всегда говорит прямо

Третья жена ведущего Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская — часто получает ценные подарки от своего мужа и любит рассказывать об этом в своем блоге в Instagram.

На этот раз Катя показала, что в честь праздника Николая получила в подарок золотое кольцо с бриллиантами известного украинского бренда.

Скриншот со сторис instagram.com/poka.tya

Однако девушка рассказала, что знала о подарке, ведь сама просила у Владимира именно такое кольцо. В сторис Катя показала переписку с любимым накануне в которой сбрасывает фото украшения, его параметры и размер, на что муж ответил: "Начинается", явно не удивленный таким запросом от жены.

Скриншот со сторис instagram.com/poka.tya

Полтавская показала и подарок. Такое кольцо на сайте бренда стоит 60 тысяч гривен, однако по скидкам его можно приобрести за 33 тысячи гривен.

Скриншот кольца с сайта

Этим кольцом девушка дополнила свое другое украшение от известного французского ювелирного бренда Cartier, которое стоит около двух с половиной тысяч долларов, а это больше 80 тысяч гривен.

Скриншот со сторис instagram.com/poka.tya

Скриншот кольца с сайта

Девушка поблагодарила "Святого Владимира", как сама назвала своего мужа и рассказала подписчикам, что всегда говорит прямо о подарках.

"Я просто всегда говорю прямо, а не намекаю. Пришла вчера и сказала: "А я знаю, что мне подарит Николай". Мне мое спокойствие важнее игры: "Угадай, что я хочу и хочу ли вообще", — написала Катя в сторис.

Напомним, молодая жена Остапчука подогрела слухи о ее беременности.

Также мы писали, что жена Остапчука ответила на провокационный вопрос о его бывших.