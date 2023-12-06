Полтавская рассказала, как выпросила у Остапчука подарок на Николая за 60 тысяч гривен
Молодая жена Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская — рассказала, что на день Святого Николая получила кольцо из желтого золота с бриллиантами. Однако подарок был ожидаемым, ведь она заранее попросила у любимого подарить именно это кольцо.
Об этом девушка рассказала в сторис в Instagram.
Всегда говорит прямо
Третья жена ведущего Владимира Остапчука — Екатерина Полтавская — часто получает ценные подарки от своего мужа и любит рассказывать об этом в своем блоге в Instagram.
На этот раз Катя показала, что в честь праздника Николая получила в подарок золотое кольцо с бриллиантами известного украинского бренда.
Однако девушка рассказала, что знала о подарке, ведь сама просила у Владимира именно такое кольцо. В сторис Катя показала переписку с любимым накануне в которой сбрасывает фото украшения, его параметры и размер, на что муж ответил: "Начинается", явно не удивленный таким запросом от жены.
Полтавская показала и подарок. Такое кольцо на сайте бренда стоит 60 тысяч гривен, однако по скидкам его можно приобрести за 33 тысячи гривен.
Этим кольцом девушка дополнила свое другое украшение от известного французского ювелирного бренда Cartier, которое стоит около двух с половиной тысяч долларов, а это больше 80 тысяч гривен.
Девушка поблагодарила "Святого Владимира", как сама назвала своего мужа и рассказала подписчикам, что всегда говорит прямо о подарках.
"Я просто всегда говорю прямо, а не намекаю. Пришла вчера и сказала: "А я знаю, что мне подарит Николай". Мне мое спокойствие важнее игры: "Угадай, что я хочу и хочу ли вообще", — написала Катя в сторис.
Напомним, молодая жена Остапчука подогрела слухи о ее беременности.
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