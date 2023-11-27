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Потап и Настя розлучилися і скоро оголосять про розрив — оточення подружжя

27 листопада 2023 12:22
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Потап и Настя розлучилися і скоро оголосять про розрив — оточення подружжя
Потап і Настя Каменських. Фото: Clutch.ua
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Потап і Настя Каменських все ж таки розлучилися і скоро про це розкажуть всім. Про це нібито подейкують в оточенні продюсера і співачки. 

Такою інсайдерською інформацією поділився блогер і радіоведучий Артур Адамов у шоу "Ні стида, ні совісті" на Люкс ФМ. 

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У розважальному шоу від Люкс ФМ, у якому ведучі обговорюють найгучніші новини шоу-бізнесу, Артур Адамов розповів, що чутки про розлучення Каменських і Потапа — правда. Про це він нібито дізнався з приватної розмови від когось з оточення зіркового подружжя. 

 

"Нещодавно я почув у приватній розмові, що Потап і Настя Каменських розлучилися. Він зараз живе за кордоном, а Настя тусується в Україні. З собачкою у лісі гуляє, я бачив в Instagram. Я не можу зрозуміти, чому це вона в Україні. Вони ж разом їхали. Вона дуже швидко повернулася", — розповів радіоведучий. 

За його словами, за тиждень-другий вони мають самі оголосити про розлучення. 

Раніше скандальний зірковий блогер Богдан Беспалов розповідав, що Потап і Настя Каменських розлучаються через невірність. У шоу, у якому Беспалов збирає плітки, він розповів, що шоумен  зрадив дружині з її подругою, а Каменських нібито не пробачила цього. Він зазначив, що пара таємно розійшлася.

 

Проте на тлі чуток про розлучення Потап публікував фото з дружиною (не зрозуміло, чи свіжі), підтримував її творчість, а нещодавно їх двох бачили у аеропорту — вони летіли у Дубаї. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Водночас прихильники переживають за емоційний стан Потапа, адже останнім часом він знімає досить дивні відео і публікує їх у ТікТок.

Також про ймовірне розлучення пари свідчить і те, що в Instagram Насті, яка очевидно, що перебуває в Україні, Потап не з'являється. 

Нагадаємо, Каменських підкорює Латинську Америку піснею про заборонене кохання. 

Також ми писали, що Потап записав новий дует із розкішною брюнеткою замість Каменських. 

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