Потап и Настя розлучилися і скоро оголосять про розрив — оточення подружжя

Потап і Настя Каменських. Фото: Clutch.ua

Потап і Настя Каменських все ж таки розлучилися і скоро про це розкажуть всім. Про це нібито подейкують в оточенні продюсера і співачки.

Такою інсайдерською інформацією поділився блогер і радіоведучий Артур Адамов у шоу "Ні стида, ні совісті" на Люкс ФМ.

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У розважальному шоу від Люкс ФМ, у якому ведучі обговорюють найгучніші новини шоу-бізнесу, Артур Адамов розповів, що чутки про розлучення Каменських і Потапа — правда. Про це він нібито дізнався з приватної розмови від когось з оточення зіркового подружжя.

"Нещодавно я почув у приватній розмові, що Потап і Настя Каменських розлучилися. Він зараз живе за кордоном, а Настя тусується в Україні. З собачкою у лісі гуляє, я бачив в Instagram. Я не можу зрозуміти, чому це вона в Україні. Вони ж разом їхали. Вона дуже швидко повернулася", — розповів радіоведучий.

За його словами, за тиждень-другий вони мають самі оголосити про розлучення.

Раніше скандальний зірковий блогер Богдан Беспалов розповідав, що Потап і Настя Каменських розлучаються через невірність. У шоу, у якому Беспалов збирає плітки, він розповів, що шоумен зрадив дружині з її подругою, а Каменських нібито не пробачила цього. Він зазначив, що пара таємно розійшлася.

Проте на тлі чуток про розлучення Потап публікував фото з дружиною (не зрозуміло, чи свіжі), підтримував її творчість, а нещодавно їх двох бачили у аеропорту — вони летіли у Дубаї.

Водночас прихильники переживають за емоційний стан Потапа, адже останнім часом він знімає досить дивні відео і публікує їх у ТікТок.

Також про ймовірне розлучення пари свідчить і те, що в Instagram Насті, яка очевидно, що перебуває в Україні, Потап не з'являється.

Нагадаємо, Каменських підкорює Латинську Америку піснею про заборонене кохання.

Також ми писали, що Потап записав новий дует із розкішною брюнеткою замість Каменських.