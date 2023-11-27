Потап и Настя развелись и скоро объявят о разрыве — окружение супругов
Потап и Настя Каменских все же развелись и скоро об этом расскажут всем. Об этом якобы говорят в окружении продюсера и певицы.
Такой инсайдерской информацией поделился блогер и радиоведущий Артур Адамов в шоу Ни стыда, ни совести на Люкс ФМ.
Живут на расстоянии
В развлекательном шоу от Люкс ФМ, где ведущие обсуждают самые громкие новости шоу-бизнеса, Артур Адамов рассказал, что слухи о разводе Каменских и Потапа — правда. Об этом он якобы узнал из личного разговора от кого-то из окружения звездных супругов.
"Недавно я услышал в приватном разговоре, что Потап и Настя Каменских развелись. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине. С собачкой в лесу гуляет — я видел в Instagram. Я не мог понять, почему это она в Украине. Они вместе ехали. Она очень быстро вернулась", — рассказал радиоведущий.
По его словам, через неделю-другую они должны сами объявить о разводе.
Ранее скандальный звездный блогер Богдан Беспалов рассказывал, что Потап и Настя Каменских расстаются из-за неверности. В шоу, в котором Беспалов собирает сплетни, он рассказал, что шоумен изменил жене с ее подругой, а Каменских якобы не простила этого. Он отметил, что пара тайно разошлась.
Однако на фоне слухов о разводе Потап публиковал фото с женой (не понятно, свежие ли), поддерживал ее творчество, а недавно их двоих видели в аэропорту — они летели в Дубаи.
В то же время поклонники переживают за эмоциональное состояние Потапа, ведь в последнее время он снимает довольно странные видео и публикует их в ТикТок.
Также о вероятном разводе пары свидетельствует и то, что в Instagram Насти, которая очевидно, что находится в Украине, Потап не появляется.
Напомним, Каменских покоряет Латинскую Америку песней о запретной любви.
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