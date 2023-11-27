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Потап и Настя развелись и скоро объявят о разрыве — окружение супругов

27 ноября 2023 12:22
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Потап и Настя развелись и скоро объявят о разрыве — окружение супругов
Потап и Настя Каменских. Фото: Clutch.ua
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Потап и Настя Каменских все же развелись и скоро об этом расскажут всем. Об этом якобы говорят в окружении продюсера и певицы.

Такой инсайдерской информацией поделился блогер и радиоведущий Артур Адамов в шоу Ни стыда, ни совести на Люкс ФМ.

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В развлекательном шоу от Люкс ФМ, где ведущие обсуждают самые громкие новости шоу-бизнеса, Артур Адамов рассказал, что слухи о разводе Каменских и Потапа — правда. Об этом он якобы узнал из личного разговора от кого-то из окружения звездных супругов.

 

"Недавно я услышал в приватном разговоре, что Потап и Настя Каменских развелись. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине. С собачкой в лесу гуляет  я видел в Instagram. Я не мог понять, почему это она в Украине. Они вместе ехали. Она очень быстро вернулась", — рассказал радиоведущий.

По его словам, через неделю-другую они должны сами объявить о разводе.

Ранее скандальный звездный блогер Богдан Беспалов рассказывал, что Потап и Настя Каменских расстаются из-за неверности. В шоу, в котором Беспалов собирает сплетни, он рассказал, что шоумен изменил жене с ее подругой, а Каменских якобы не простила этого. Он отметил, что пара тайно разошлась.

 

Однако на фоне слухов о разводе Потап публиковал фото с женой (не понятно, свежие ли), поддерживал ее творчество, а недавно их двоих видели в аэропорту — они летели в Дубаи.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

В то же время поклонники переживают за эмоциональное состояние Потапа, ведь в последнее время он снимает довольно странные видео и публикует их в ТикТок.

Также о вероятном разводе пары свидетельствует и то, что в Instagram Насти, которая очевидно, что находится в Украине, Потап не появляется.

Напомним, Каменских покоряет Латинскую Америку песней о запретной любви.

Также мы писали, что Потап записал новый дуэт с роскошной брюнеткой вместо Каменских.

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