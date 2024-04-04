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Потап під час війни в Україні розважатиме росіян в Німеччині, — блогер

4 квітня 2024 11:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Потап потрапив в скандал через виступ в Німеччині — подробиці
Репер Олексій Потапенко. Фото: Instagram/realpotap
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий музичний продюсер та репер Олексій Потапенко (Потап), який втік у розпал повномасштабного вторгнення РФ за кордон, буде у Німеччині розважати росіян. Зрадник позиціонує себе у Європі як артист російського ретро.

Про це повідомляє український блогер Богдан Беспалов.

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Потап буде виступати в улюбленому клубі росіян 

За інсайдерською інформацією, Потап буде виступати 13 квітня у німецькому місті Білефельд. На афіші концерту жодної згадки про благодійність для ЗСУ, а натомість тематика запланованого вечора має назву "RUSSIAN RETRO". Репер не міг не знати про те, як буде виглядати афіша концерту, адже її дизайн завжди затверджується самим артистом.

Окрім того, захід буде організовано у клубі Prime, в якому до цього виступала російська співачка Б'янка, російський репер Моргенштерн та інші російські виконавці. Це улюблений заклад громадян країни-агресорки у Німеччині.

Потап під час війни в Україні розважатиме росіян в Німеччині, — блогер - фото 1
Потап виступатиме для росіян у Німеччині. Фото: bespalovmedia.com.ua

Потап буде розважати окупантів репертуаром пісень, за часів Потапа і Насті, Время и Стекло та Mozgi. Таким кроком артист постав крапку у своїй позиції щодо війни в України. Власний гаманець для нього ближчий за Батьківщину.

"Співаки, які мали в минулому все, не звикли відмовлятись від розкішного життя, але у Потапа (на субʼєктивну думку) не залишиться вибору. На продюсування до нього ніхто не хоче йти, запиту на пісні саме від артиста в українців немає, репертуару з яким можна гастролювати теж немає. Джерел доходу майже не залишається і доведеться стягнути пасок", — пише блогер.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Потап відреагував на новину про свою смерть. Також ми розповідали, що Потап присвятив пісню мамі та відзняв на неї кліп.

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Потап
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Росія
Богдан Беспалов

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