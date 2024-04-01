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Потап відреагував на новину про свою смерть

1 квітня 2024 20:33
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Стас Кожушко
Редактор
В мережі поширили інформацію про смерть Потапа
Репер та бізнесмен Олексій Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як репер Потап, опублікував у соцмережах скриншоти з відео, в якому повідомляється про його смерть. В коментарях на цей фейк відреагували його підписники та зіркові колеги. 

Новини.LIVE розкаже, кого ще зі знаменитостей "поховали" на одному з YouTube-каналів.

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На одному з YouTube-каналів російською мовою повідомили, що репер Потап "помер 10 хвилин тому". Опублікували відео 1 квітня, тож можна було б подумати, що це жарт. Втім перший ролик (українською мовою) про "смерть" Потапенко з’явився за три дні до цього. Олексій відреагував лаконічно — поставив смайл з долонями, що моляться. 

Деякі користувачі соцмереж подумали, що це їх так розігрує Потап, і жарту не оцінили. Відреагував на публікацію і співак Wellboy. 

Потап відреагував на новину про свою смерть - фото 1
Реакція Потапа на свою "смерть". Скриншот: Instagram/realpotap

На цьому YouTube-каналі, який був створений в серпні 2022 року, вже повідомляли про "смерть" Олега Винника, Влада Ями, Олі Полякової, Михайла Полтавського та інших знаменитостей. Попри неправдиву інформацію канал й досі активний та випускає відео. Втім, багато переглядів вони не набирають. А кількість підписників менше однієї тисячі. 

Потап відреагував на новину про свою смерть - фото 2
YouTube-канал з фейковими новинами. Скриншоти: YouTube/Spacenewspro

Нагадаємо, раніше ми писали, з ким співачка Настя Каменських та Потап спільно проводять час. Також ми розповідали, що Потап присвятив пісню мамі та відзняв на неї кліп.

смерть
Потап
соцмережі
фейки
українські зірки

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