В мережі поширили інформацію про смерть Потапа

Репер та бізнесмен Олексій Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap

Музичний продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як репер Потап, опублікував у соцмережах скриншоти з відео, в якому повідомляється про його смерть. В коментарях на цей фейк відреагували його підписники та зіркові колеги.

Новини.LIVE розкаже, кого ще зі знаменитостей "поховали" на одному з YouTube-каналів.

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На одному з YouTube-каналів російською мовою повідомили, що репер Потап "помер 10 хвилин тому". Опублікували відео 1 квітня, тож можна було б подумати, що це жарт. Втім перший ролик (українською мовою) про "смерть" Потапенко з’явився за три дні до цього. Олексій відреагував лаконічно — поставив смайл з долонями, що моляться.

Деякі користувачі соцмереж подумали, що це їх так розігрує Потап, і жарту не оцінили. Відреагував на публікацію і співак Wellboy.

Реакція Потапа на свою "смерть". Скриншот: Instagram/realpotap

На цьому YouTube-каналі, який був створений в серпні 2022 року, вже повідомляли про "смерть" Олега Винника, Влада Ями, Олі Полякової, Михайла Полтавського та інших знаменитостей. Попри неправдиву інформацію канал й досі активний та випускає відео. Втім, багато переглядів вони не набирають. А кількість підписників менше однієї тисячі.

YouTube-канал з фейковими новинами. Скриншоти: YouTube/Spacenewspro

Нагадаємо, раніше ми писали, з ким співачка Настя Каменських та Потап спільно проводять час. Також ми розповідали, що Потап присвятив пісню мамі та відзняв на неї кліп.