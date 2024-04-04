Потап попал в скандал из-за выступления в Германии.

Потап во время войны в Украине будет развлекать россиян в Германии, — блогер
Известный музыкальный продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап), сбежавший в разгар полномасштабного вторжения РФ за границу, в Германии будет развлекать россиян. Предатель позиционирует себя в Европе как артист русского ретро.
Об этом сообщает украинский блоггер Богдан Беспалов.
Потап будет выступать в любимом клубе россиян
По инсайдерской информации, Потап выступит 13 апреля в немецком городе Билефельд. На афише концерта ни одного упоминания о благотворительности для ВСУ, а тематика запланированного вечера называется "RUSSIAN RETRO". Рэпер не мог не знать о том, как будет выглядеть афиша концерта, ведь её дизайн всегда утверждается с артистом.
Кроме того, мероприятие будет организован в клубе Prime, в котором до этого выступала российская певица Бьянка, российский рэпер Моргенштерн и другие российские исполнители. Это любимое заведение граждан страны-агрессорки в Германии.
Потап будет развлекать оккупантов репертуаром песен, времен Потапа и Насти, Время и Стекло и Mozgi. Таким шагом артист поставил точку в своей позиции по поводу войны в Украине. Собственный кошелек для него ближе Родины.
"Певцы, которые имели в прошлом все, не привыкли отказываться от роскошной жизни, но у Потапа (по субъективному мнению) не останется выбора. На продюсирование к нему никто не хочет идти, запроса на песни именно от артиста у украинцев нет, репертуара с которым можно гастролировать тоже нет. Источников дохода почти не остается и придется стянуть поясок", — пишет блогер.
Напомним, ранее мы писали, как Потап отреагировал на новость о своей смерти. Также мы рассказывали, что Потап посвятил песню маме и отснял клип.
Читайте Новини.LIVE!