Потап попал в скандал из-за выступления в Германии.

Рэпер Алексей Потапенко. Фото: Instagram/realpotap

Известный музыкальный продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап), сбежавший в разгар полномасштабного вторжения РФ за границу, в Германии будет развлекать россиян. Предатель позиционирует себя в Европе как артист русского ретро.

Об этом сообщает украинский блоггер Богдан Беспалов.

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Потап будет выступать в любимом клубе россиян

По инсайдерской информации, Потап выступит 13 апреля в немецком городе Билефельд. На афише концерта ни одного упоминания о благотворительности для ВСУ, а тематика запланированного вечера называется "RUSSIAN RETRO". Рэпер не мог не знать о том, как будет выглядеть афиша концерта, ведь её дизайн всегда утверждается с артистом.

Кроме того, мероприятие будет организован в клубе Prime, в котором до этого выступала российская певица Бьянка, российский рэпер Моргенштерн и другие российские исполнители. Это любимое заведение граждан страны-агрессорки в Германии.

Потап выступит для россиян в Германии. Фото: bespalovmedia.com.ua

Потап будет развлекать оккупантов репертуаром песен, времен Потапа и Насти, Время и Стекло и Mozgi. Таким шагом артист поставил точку в своей позиции по поводу войны в Украине. Собственный кошелек для него ближе Родины.

"Певцы, которые имели в прошлом все, не привыкли отказываться от роскошной жизни, но у Потапа (по субъективному мнению) не останется выбора. На продюсирование к нему никто не хочет идти, запроса на песни именно от артиста у украинцев нет, репертуара с которым можно гастролировать тоже нет. Источников дохода почти не остается и придется стянуть поясок", — пишет блогер.

Напомним, ранее мы писали, как Потап отреагировал на новость о своей смерти. Также мы рассказывали, что Потап посвятил песню маме и отснял клип.