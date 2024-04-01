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Потап отреагировал на новость о своей смерти

1 апреля 2024 20:33
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В сети распространили информацию о смерти Потапа
Рэпер и бизнесмен Алексей Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Музыкальный продюсер Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, опубликовал в соцсетях скриншоты с видео, в котором сообщается о его смерти. В комментариях на этот фейк отреагировали подписчики и звездные коллеги.

Новини.LIVE расскажет, кого еще из знаменитостей "похоронили" на одном из YouTube-каналов.

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На одном из YouTube-каналов сообщили на русском языке, что рэпер Потап "умер 10 минут назад". Опубликовали видео 1 апреля, так что можно было бы подумать, что это шутка. Впрочем, первый ролик (на украинском языке) о "смерти" Потапенко появился за три дня до этого. Алексей отреагировал лаконично — поставил смайл с молящимися ладонями.

Некоторые пользователи соцсетей подумали, что это так разыгрывает Потап, и шутки не оценили. Отреагировал на публикацию и певец Wellboy.

Потап отреагировал на новость о своей смерти - фото 1
Реакция Потапа на свою "смерть". Скриншот: Instagram/realpotap

На этом YouTube-канале, который был создан в августе 2022 года, уже сообщали о "смерти" Олега Винника, Влада Ямы, Оли Поляковой, Михаила Полтавского и других знаменитостей. Несмотря на ложную информацию, канал до сих пор активен и выпускает видео. Впрочем, много просмотры они не набирают. А количество подписчиков меньше одной тысячи.

Потап отреагировал на новость о своей смерти - фото 2
YouTube-канал с фейковыми новостями. Скриншоты: YouTube/Spacenewspro

Напомним, ранее мы писали, с кем певица Настя Каменских и Потап совместно проводят время. Также мы рассказывали, что Потап посвятил песню маме и снял на нее клип.

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Потап
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