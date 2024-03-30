Ґодзілла повертається — що подивитися в кінотеатрах

Постер фільму "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія". Фото: Warner Bros

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість нових фільмів. Серед них, зокрема, американський блокбастер "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія" та українська стрічка "Лишайся онлайн", яку відзняли у форматі скрінлайф.

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Ґодзілла та Конґ: Нова імперія

Фантастичний бойовик є прямим продовженням фільму "Ґодзілла проти Конґа", що вийшов у 2021 році. Це п’ятий проєкт у франшизі MonsterVerse. Зйомки проходили в Австралії, зокрема у місті Голд-Кост на Тихоокеанському узбережжі.

За сюжетом, давні вороги Ґодзілла та Конґ не готові до примирення, однак перед лицем загрози, яка може знищити їх та увесь світ, вони змушені будуть об’єднатися. Жодні зусилля людей не здатні вплинути на могутню силу, що прокинулася.

Лишайся онлайн

За сюжетом, у перші дні повномасштабної війни до Каті, яку зіграла акторка Єлизавета Зайцева випадково потрапляє до рук чужий ноутбук. Вона приймає відеодзвінок від восьмирічного Сави, який впевнений, що телефонує тату і не знає де поділися його батьки. Катя вирішує допомогти дитині.

В умовах боїв, які ведуться у Бучі, а саме звідти родина хлопчика, з’ясувати де ж вони знаходяться не так легко, як хотілося б. Катя просить про допомогу своїх знайомих, які воюють.

Кілер іде геть

Американський актор Майкл Кітон не тільки зіграв головну роль, але й став режисером стрічки. За сюжетом, одинак Джон Нокс майже не з ким не спілкується. Такий стиль життя — чудове прикриття для висококласного кілера. Черговий похід до лікаря закінчився для нього невтішними новинами: в нього рідкісна форма деменції. Аби закінчити усі свої справи в чоловіка залишились лічені тижні.

Небезпечна гра

За сюжетом французької драми, колись Вінсент врятував життя Матьє. Відтоді вони підтримують близькі стосунки. Разом з дружинами багато подорожують та ведуть спільний бізнес. Головна відмінність між чоловіками в тому, що Вінсент є рішучим в усьому, а Матьє прагне уникнути будь-якої відповідальності.

Пам’ять любові

За сценарієм американо-мексиканського фільму Сильвія проживає детально сплановане рутинне життя. Водночас Сол постійно втрапляє в дивні ситуації, бо забуває те, що з ним сталося буквально кілька годин тому. Їхня зустріч розпочалася з дивного непорозуміння, але цей випадок зближує обох і змушує замислитись, що не такі вже вони й незнайомці.

Велетні Ла-Манч

Пригодницький сімейний мультфільм створено у копродукції мультиплікаторів з Аргентини, Бельгії та Німеччини. Під час написання сценарію автори надихались пригодами Дона Кіхота. Головний герой, 11-річний Альфонсо, разом з трьома кроликами (своїми уявними друзями) вирушають у подорож. На регіон, де вони проживають, насувається небачений до того шторм.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що режисер фільму "Оппенгеймер" Крістофер Нолан отримає почесне звання у Букінгемському палаці.