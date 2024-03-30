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Возвращение Годзиллы и поиск семьи в Буче — кинопремьеры недели

30 марта 2024 08:12
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Стас Кожушко
Редактор
Годзилла возвращается - что посмотреть в кинотеатрах
Постер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя". Фото: Warner Bros
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли шесть новых фильмов. Среди них, в частности, американский блокбастер "Годзилла и Конг: Новая империя" и украинская лента "Оставайся онлайн", отснятая в формате скринлайф.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Годзилла и Конг: Новая империя

Фантастический боевик является прямым продолжением вышедшего в 2021 году фильма "Годзилла против Конга". Это пятый проект во франшизе MonsterVerse. Съемки проходили в Австралии, в частности в городе Голд-Кост на Тихоокеанском побережье.

По сюжету давние враги Годзилла и Конг не готовы к примирению, однако перед лицом угрозы, которая может уничтожить их и весь мир, они вынуждены будут объединиться. Никакие усилия людей не способны повлиять на пробудившуюся мощную силу.

Оставайся онлайн

По сюжету, в первые дни полномасштабной войны к Кате, которую сыграла актриса Елизавета Зайцева, случайно попадает в руки чужой ноутбук. Она принимает видеозвонок от восьмилетнего Саввы, который уверен, что звонит папе, и не знает, где делись его родители. Катя решает помочь ребенку.

В условиях боев, которые ведутся в Буче, а именно оттуда семья мальчика, выяснить, где же они находятся не так легко, как хотелось бы. Катя просит о помощи своих знакомых военных.

Киллер уходит

Американский актер Майкл Китон не только сыграл главную роль, но и стал режиссером фильма. По сюжету, одиночка Джон Нокс почти ни с кем не общается. Такой образ жизни — прекрасное прикрытие для высококлассного киллера. Очередной поход к врачу закончился для него нелестными новостями: у него редкая форма деменции. Чтобы закончить все свои дела, у мужчины остались считанные недели.

Опасная игра

По сюжету французской драмы, когда-то Винсент спас жизнь Матье. С тех пор они поддерживают близкие отношения. Вместе с женами много путешествуют и ведут совместный бизнес. Главное отличие между мужчинами в том, что Винсент решителен во всем, а Матье стремится избежать любой ответственности.

Память любви

По сценарию американо-мексиканского фильма Сильвия проживает подробно спланированную рутинную жизнь. В то же время Сол постоянно попадает в странные ситуации, потому что забывает о том, что с ним произошло буквально несколько часов назад. Их встреча началась со странного недоразумения, но этот случай сближает обоих и заставляет задуматься, что не так уж они и незнакомцы.

Великаны Ла-Манч

Приключенческий семейный мультфильм создан в копродукции мультипликаторов из Аргентины, Бельгии и Германии. Во время написания сценария авторы вдохновлялись приключениями Дона Кихота. Главный герой, 11-летний Альфонсо, вместе с тремя кроликами (своими воображаемыми друзьями) отправляется в путешествие. На регион, где они проживают, надвигается невиданный до этого шторм.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что режиссер фильма "Оппенгеймер" Кристофер Нолан получит почетное звание в Букингемском дворце.

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Голливуд
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