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Прийде ваша черга — Андрій Хливнюк звернувся до чоловіків з України, які мешкають за кордоном

2 червня 2024 17:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андрій Хливнюк висловися про чоловіків з України, які не повернулися додому під час війни — відео
Лідер українського гурту "Бумбокс" та військовий Андрій Хливнюк. Фото: скриншот інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український музикант, лідер популярного гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк висловився стосовно українців чоловічої статі, які мешкають закордоном. На думку артиста, вони не розуміють, що насправді відбувається на фронті.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Артист розповів про те, що достатньо часто під час благодійних турів він часто стикається з чоловіками, які виїхали з України. На його думку, вони не розуміють, що насправді відбувається на передовій та ідеалізують наших бійців. Хливнюк зазначає, що на війні може все кардинально змінитися і захищати нашу країну доведеться і тим, хто зараз перебуває за її межами.

"Чим далі від фронту, тим кровожерніша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать смерть ворогам, то ти такий думаєш: "Окей, ну звичайно смерть, ну ми якось далеченько від того місця". Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити. Що це не зовсім так, і ви, точно такі самі рицарі, з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга", — зазначив лідер "Бумбокс".

Хливнюк про чоловіків, які виїхали з України
Лідер українського гурту "Бумбокс" та військовий Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Нагадаємо, у перші місяці війни Андрій Хливнюк був водієм екіпажу, який доставляв ліки на деокуповані території. Згодом артист заснував власний благодійний фонд, який збирає кошти на техніку, типу безпілотників для того, щоб у військових була можливість здійснювати розвідувальні операції. Сам співак знищує окупантів у ролі пілота ударного дрона Punisher.

Раніше ми писали, що музикант Андрій Хливнюк емоційно висловився про мобілізацію в Україні. Також співак показав, як змінився за 20 років.

мобілізація
українські зірки
війна в Україні
Північна Америка
Андрій Хливнюк
Бумбокс
військові
Європа

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