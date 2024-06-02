Андрей Хливнюк высказались о мужчинах из Украины, которые не вернулись домой во время войны.

Лидер украинской группы "Бумбокс" и военный Андрей Хливнюк. Фото: скриншот интервью

Известный украинский музыкант, лидер популярной группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк высказался по отношению к украинцам мужского пола, проживающим за границей. По мнению артиста, они не понимают, что действительно происходит на фронте.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

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Артист рассказал о том, что достаточно часто во время благотворительных туров он часто сталкивается с выехавшими из Украины мужчинами. По его мнению, они не понимают, что действительно происходит на передовой и идеализируют наших бойцов. Хливнюк отмечает, что на войне может все кардинально измениться и защищать нашу страну придется и тем, кто сейчас находится за ее пределами.

"Чем дальше от фронта, тем кровожаднее аудитория. Когда дебелые ребята призывного возраста за границей кричат смерть врагам, то ты такой думаешь: "Окей, ну конечно смерть, ну мы как-то далековато от того места". Для них это что-то иное, какие-то другие люди, рыцари без страха, которые бьются 24/7 со своими золотыми мечами. И надо это как-то немного изменить. Что это не совсем так, и вы, точно такие же рыцари, с тем же страхом, как и те, кто делает эту работу. Не дай Бог они закончатся, то придет ваша очередь", — отметил лидер "Бумбокс".

Лидер украинской группы "Бумбокс" и военный Андрей Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Напомним, в первые месяцы войны Андрей Хливнюк был водителем экипажа, доставлявшего лекарства на деоккупированные территории. Впоследствии артист основал собственный благотворительный фонд, который собирает средства на технику типа беспилотников для того, чтобы у военных была возможность осуществлять разведывательные операции. Сам певец уничтожает оккупантов в роли пилота ударного дрона Punisher.

Ранее мы писали, что музыкант Андрей Хливнюк эмоционально высказался о мобилизации в Украине. Также певец показал, как изменился за 20 лет.