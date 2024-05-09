Прихильники Палестини влаштували протест перед початком Євробачення — ексклюзив Новини.LIVE

Протест у Мальме перед початком Євробачення-2024. Фото: Новини.LIVE

Перед початком другого півфіналу Євробачення відбувся мітинг прихильників Палестини. Швецька поліція затримала кількох активістів, які порушили порядок.

У Мальме перебуває головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

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У Швеції пропалестинські протестувальники вийшли на мітинг. Протест відбувається перед початком другого півфіналу "Євробачення-2024".

Саме сьогодні має виступати Ізраїль. Це і стало причиною акції прихильників Палестини.

"Вони вимагають виключити представницю Ізраїлю, співачку Еден Голан. Їх не так багато. Їх відтісняє поліція. Найактивніших вже забрали в автозаки", — розповіла головна редакторка Олена Халік, яка перебуває на місці протесту.

Також на мітинг приїхала молода екоактивістка Грета Тумберг. Вона підтримує палестинців.

Протест у Мальме перед початком Євробачення-2024. Фото: Новини.LIVE

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