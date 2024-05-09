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Прихильники Палестини влаштували протест перед початком Євробачення — ексклюзив Новини.LIVE

9 травня 2024 21:23
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Прихильники Палестини влаштували протест перед початком Євробачення — ексклюзив Новини.LIVE
Протест у Мальме перед початком Євробачення-2024. Фото: Новини.LIVE
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Перед початком другого півфіналу Євробачення відбувся мітинг прихильників Палестини. Швецька поліція затримала кількох активістів, які порушили порядок.

У Мальме перебуває головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

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У Швеції пропалестинські протестувальники вийшли на мітинг. Протест відбувається перед початком другого півфіналу "Євробачення-2024".

Саме сьогодні має виступати Ізраїль. Це і стало причиною акції прихильників Палестини.

"Вони вимагають виключити представницю Ізраїлю, співачку Еден Голан. Їх не так багато. Їх відтісняє поліція. Найактивніших вже забрали в автозаки", — розповіла головна редакторка Олена Халік, яка перебуває на місці протесту.

Також на мітинг приїхала молода екоактивістка Грета Тумберг. Вона підтримує палестинців.  

Протест у Мальме перед початком Євробачення-2024. Фото: Новини.LIVE
Протест у Мальме перед початком Євробачення-2024. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми показували, який має вигляд сцена на Євробаченні-2024. Також розповідали, що відомо про головного фаворита букмекерів — хорватського співака Baby Lasagna.

Євробачення
Ізраїль
протести
Швеція
Палестина
конкурс

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