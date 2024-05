Хорватський співак Baby Lasagna. Фото: instagram.com/the_baby_lasagna_

Хорватський співак Baby Lasagna — фаворит Євробачення 2024, який витіснив із лідерської позиції швейцарського співака Nemo. Після виступу у першому півфіналі пісенного конкурсу артист впевнено закріпив свою позицію у рейтингу букмекерів.

Новини.LIVE розкажуть вам, як артист із "лави запасних" став абсолютним фаворитом.

Читайте також:

Як звичайний хлопець став улюбленцем європейців

Співак Baby Lasagna (справжнє ім'я — Марко Пурішич) влаштував справжній фурор у першому півфіналі Євробачення, хоча потрапив на конкурс випадково.

Артист починав свою творчу кар'єру у рок-гурті Manntra, який брав участь у Нацвідборі Євробачення-2019. Однак тоді музиканти посіли четверте місце і їм не вдалося потрапити на конкурс.

Минулого року артист залишив гурт та презентував свій дебютний сингл IG Boi під новим псевдонімом Baby Lasagna. Його співак вигадав, коли шукав на ринку місце де можна купити води та прийняти пігулку від головного болю.



"Раптом я подумав про дитячу лазанью, хоча я не великий шанувальник лазаньї. Я їм її три-чотири рази на рік. Якби мене назвали на честь їжі, якій я віддаю перевагу, то я мав би бути Бейбі Піцою", — посміявся виконавець.

У грудні 2023 року артист випустив ще один сингл під назвою Don't hate yourself, but don't love yourself too much. Музиканта надихає творчість ікон важкої музики Rammstein і Electric Callboy.

На цьогорічному відборі до пісенного конкурсу, Baby Lasagna взагалі не потрапив до списку конкурсантів. Його кандидатуру залишили на "лаві запасних" і мали дати йому шанс виступити, якщо хтось із учасників не з'явиться. Так і сталося.

Артист використав свою можливість на повну і запав у серця не лише хорватів, а й європейців.

За декілька днів до гранд-фіналу Євробачення-2024 Baby Lasagna посідає перше місце у таблиці прогнозів букмекерів і ймовірність шансу на його перемогу сягає 43%.

Нагадаємо, ми розповідали, про що співає фаворит Євробачення Baby Lasagna.Також одна з представниць України Alyona Alyona травмувалася за день до півфіналу Євробачення-2024.