Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Хорват Baby Lasagna на Євробаченні-2024 — що відомо про фаворита пісенного конкурсу arrow

Хорват Baby Lasagna на Євробаченні-2024 — що відомо про фаворита пісенного конкурсу

9 травня 2024 19:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Що відомо про Baby Lasagna — подробиці
Хорватський співак Baby Lasagna. Фото: instagram.com/the_baby_lasagna_
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Хорватський співак Baby Lasagna — фаворит Євробачення 2024, який витіснив із лідерської позиції швейцарського співака Nemo. Після виступу у першому півфіналі пісенного конкурсу артист впевнено закріпив свою позицію у рейтингу букмекерів.

Новини.LIVE розкажуть вам, як артист із "лави запасних" став абсолютним фаворитом.

Читайте також:

Як звичайний хлопець став улюбленцем європейців

Співак Baby Lasagna (справжнє ім'я — Марко Пурішич) влаштував справжній фурор у першому півфіналі Євробачення, хоча потрапив на конкурс випадково.

Артист починав свою творчу кар'єру у рок-гурті Manntra, який брав участь у Нацвідборі Євробачення-2019. Однак тоді музиканти посіли четверте місце і їм не вдалося потрапити на конкурс.

Минулого року артист залишив гурт та  презентував свій дебютний сингл IG Boi під новим псевдонімом Baby Lasagna. Його співак вигадав, коли шукав на ринку місце де можна купити води та прийняти пігулку від головного болю.
 

"Раптом я подумав про дитячу лазанью, хоча я не великий шанувальник лазаньї. Я їм її три-чотири рази на рік. Якби мене назвали на честь їжі, якій я віддаю перевагу, то я мав би бути Бейбі Піцою", — посміявся виконавець.

У грудні 2023 року артист випустив ще один сингл під назвою Don't hate yourself, but don't love yourself too much. Музиканта надихає творчість ікон важкої музики Rammstein і Electric Callboy.

На цьогорічному відборі до пісенного конкурсу, Baby Lasagna взагалі не потрапив до списку конкурсантів. Його кандидатуру залишили на "лаві запасних" і мали дати йому шанс виступити, якщо хтось із учасників не з'явиться. Так і сталося.

Артист використав свою можливість на повну і запав у серця не лише хорватів, а й європейців.

За декілька днів до гранд-фіналу Євробачення-2024 Baby Lasagna посідає перше місце у таблиці прогнозів букмекерів і ймовірність шансу на його перемогу сягає 43%.

Нагадаємо, ми розповідали, про що співає фаворит Євробачення Baby Lasagna.Також одна з представниць України Alyona Alyona травмувалася за день до півфіналу Євробачення-2024.

Євробачення
рейтинг
Хорватія
Швеція
букмекери
конкурс
Євробачення-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні