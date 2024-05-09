Поклонники Палестины устроили протест перед началом Евровидения — эксклюзив Новости.LIVE

Сторонники Палестины устроили протест перед началом Евровидения — эксклюзив Новини.LIVE
Перед началом второго полуфинала Евровидения прошел митинг сторонников Палестины. Шведская полиция задержала нескольких активистов, нарушивших порядок.
В Мальме находится главный редактор Новини.LIVE Олена Халик.
Первые задержания пропалестинских активистов в Мальме
В Швеции пропалестинские протестующие вышли на митинг. Протест проходит перед началом второго полуфинала "Евровидения-2024".
Именно сегодня должен выступать Израиль. Это и стало причиной акции сторонников Палестины.
"Они требуют исключить представительницу Израиля, певицу Эден Голан. Их не так много. Их оттесняет полиция. Наиболее активных уже забрали в автозаки", — рассказала главный редактор Олена Халик, которая находится на месте протеста.
Также на митинг приехала молодая экоактивистка Грета Тумберг. Она поддерживает палестинцев.
Напомним, мы показывали, как выглядит сцена на Евровидении-2024. Также рассказывали, что известно о главном фаворите букмекеров — хорватском певце Baby Lasagna.
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