Поклонники Палестины устроили протест перед началом Евровидения — эксклюзив Новости.LIVE

Протест в Мальме перед началом Евровидения-2024. Фото: Новини.LIVE

Перед началом второго полуфинала Евровидения прошел митинг сторонников Палестины. Шведская полиция задержала нескольких активистов, нарушивших порядок.

В Мальме находится главный редактор Новини.LIVE Олена Халик.

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В Швеции пропалестинские протестующие вышли на митинг. Протест проходит перед началом второго полуфинала "Евровидения-2024".

Именно сегодня должен выступать Израиль. Это и стало причиной акции сторонников Палестины.

"Они требуют исключить представительницу Израиля, певицу Эден Голан. Их не так много. Их оттесняет полиция. Наиболее активных уже забрали в автозаки", — рассказала главный редактор Олена Халик, которая находится на месте протеста.

Также на митинг приехала молодая экоактивистка Грета Тумберг. Она поддерживает палестинцев.

Протест в Мальме перед началом Евровидения-2024. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы показывали, как выглядит сцена на Евровидении-2024. Также рассказывали, что известно о главном фаворите букмекеров — хорватском певце Baby Lasagna.