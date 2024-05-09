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Сторонники Палестины устроили протест перед началом Евровидения — эксклюзив Новини.LIVE

9 мая 2024 21:23
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Поклонники Палестины устроили протест перед началом Евровидения — эксклюзив Новости.LIVE
Протест в Мальме перед началом Евровидения-2024. Фото: Новини.LIVE
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Перед началом второго полуфинала Евровидения прошел митинг сторонников Палестины. Шведская полиция задержала нескольких активистов, нарушивших порядок.

В Мальме находится главный редактор Новини.LIVE Олена Халик.

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В Швеции пропалестинские протестующие вышли на митинг. Протест проходит перед началом второго полуфинала "Евровидения-2024".

Именно сегодня должен выступать Израиль. Это и стало причиной акции сторонников Палестины.

"Они требуют исключить представительницу Израиля, певицу Эден Голан. Их не так много. Их оттесняет полиция. Наиболее активных уже забрали в автозаки", — рассказала главный редактор Олена Халик, которая находится на месте протеста.

Также на митинг приехала молодая экоактивистка Грета Тумберг. Она поддерживает палестинцев.

Протест в Мальме перед началом Евровидения-2024. Фото: Новости.
Протест в Мальме перед началом Евровидения-2024. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы показывали, как выглядит сцена на Евровидении-2024. Также рассказывали, что известно о главном фаворите букмекеров — хорватском певце Baby Lasagna.

Евровидение
Израиль
протесты
Швеция
Палестина
конкурс

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