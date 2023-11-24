Гучний скандал з гуртом Антитіла — що про це думає Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Анастасія Приходько прокоментувала скандал навколо відомого гурту "Антитіла". Популярна артистка висловилася щодо того, як нещодавно український колектив відмовив захиснику використати їхню пісню у своєму відео.

Інтерв’ю з Анастасією Приходько розмістив Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.

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Відома українська артистка зазначила, що у ситуації з гуртом "Антитіла" його співзасновник Сергій Вусик попросив вибачення і виправдався перед захисником. Також Приходько додала, що на цього воїна на ім’я Віталій Верес вона підписана вже дуже давно, тому вона його знає.

"Кожен може помилятися. Він виправдався, він вибачився, але, мені здається, що до таких питань треба ставитися з великою відповідальністю. Він навіть не вникав, хто йому пише. Віталій сказав: "Зайдіть на мою сторінку і подивіться, хто я". Я на цього хлопця дуже давно підписана. Для мене це важливо, що я бачу достовірну інформацію. Тому цього хлопця я дуже давно знаю", — заявила Анастасія Приходько.

Співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

За словами української співачки, у світі дуже багато поганих людей, які буквально наживаються на нещасті. Вона зазначила, що у неї в колі багато людей, яких вона знає, тому вона вже вміє перевіряти, чи правдивою є певна інформація.

"Завжди є погані люди, без них нікуди. Дуже багато людей наживаються на цьому. Я за десять років маю дуже великий обсяг інформації, велику кількість людей, яких я знаю. Я завжди перевіряю. Мені дуже часто приходять повідомлення "мій брат на фронті, можете, будь ласка, зробити розсилку". Я дивлюся і не бачу людину, в якої брат на фронті, це просто збір коштів в нікуди. Тому треба просто перевіреним фондам допомагати", — також додала українська співачка.

Скандал з гуртом "Антитіла"

Нещодавно український гурт "Антитіла" потрапив у гучний скандал з одним військовим, який втратив зір на боях під Бахмутом. Захисник на ім’я Віталій Верес написав співзасновнику гурту Сергію Вусику з проханням використати пісню "Фортеця Бахмут" у своєму біографічному відео, але отримав різку відповідь.

"Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя — битву під Бахмутом. Про те, як я отримав поранення, і про мою подальшу історію і шлях. У пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту "Антитіла" — "Фортеця Бахмут". Написавши Сергію Вусику про дозвіл використати цей трек у нашому відео, я отримав шокуючу відповідь", — сказав військовий на відео.

Потім воїн поділився скриншотом, де можна побачити різку відповідь Сергія Вусика.

Листування Віталія Вереса із Сергієм Вусиком в Telegram. Фото: скриншот з Instagram

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