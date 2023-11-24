Громкий скандал с группой Антитела — что об этом думает Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала скандал вокруг известной группы "Антитела". Популярная артистка высказалась насчет того, как недавно украинский коллектив отказал защитнику использовать их песню в своем видео.

Интервью с Анастасией Приходько разместил Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Известная украинская артистка отметила, что в ситуации с группой "Антитела" его соучредитель Сергей Вусык попросил прощения и оправдался перед защитником. Также Приходько добавила, что на этого воина по имени Виталий Верес она подписана уже очень давно, поэтому она его знает.

"Каждый может ошибаться. Он оправдался, он извинился, но, мне кажется, что к таким вопросам надо относиться с большой ответственностью. Он даже не вникал, кто ему пишет. Виталий сказал: "Зайдите на мою страницу и посмотрите, кто я". Я на этого парня очень давно подписана. Для меня это важно, что я вижу достоверную информацию. Поэтому этого парня я очень давно знаю", — заявила Анастасия Приходько.

Певица Анастасия Приходько на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

По словам украинской певицы, в мире очень много плохих людей, которые буквально наживаются на несчастье. Она отметила, что у нее в кругу много людей, которых она знает, поэтому она уже умеет проверять, правдива ли определенная информация.

"Всегда есть плохие люди, без них некуда. Очень много людей наживаются на этом. Я за десять лет имею очень большой объем информации, большое количество людей, которых я знаю. Я всегда проверяю. Мне очень часто приходят сообщения "мой брат на фронте, можете, пожалуйста, сделать рассылку". Я смотрю и не вижу человека, у которого брат на фронте, это просто сбор средств в никуда. Поэтому нужно просто проверенным фондам помогать", — добавила украинская певица.

Скандал с группой "Антитела"

Недавно украинская группа "Антитела" попала в громкий скандал с одним военным, который потерял зрение на боях под Бахмутом. Защитник по имени Виталий Верес написал соучредителю группы Сергею Вусыку с просьбой использовать песню "Фортеця Бахмут" в своем биографическом видео, но получил резкий ответ.

"Мы вдохновились создать видео о самой главной битве моей жизни — битве под Бахмутом. О том, как я получил ранение, и о моей дальнейшей истории и пути. В поисках музыки мы остановились на композиции группы "Антитела" — "Фортеця Бахмут". Написав Сергею Усика о разрешении использовать этот трек в нашем видео, я получил шокирующий ответ", — сказал военный на видео.

Затем воин поделился скриншотом, где можно увидеть резкий ответ Сергея Вусыка.

Переписка Виталия Вереса с Сергеем Вусыком в Telegram. Фото: скриншот из Instagram

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