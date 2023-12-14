Приходько рознесла мережу клінік, яка не зробила операцію її молодшому синові

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько потрапила в неприємну ситуацію в одній з відомих мереж клінік. Молодшому синові артистки, хлопчинку на ім’я Лука, якому майже три роки, призначили операцію. Втім в самому медичному закладі зіркову родину ігнорували.

Про це Приходько розповіла у своїх соцмережах.

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За словами 35-річної співачки, вона приїхала з сином у відділення термінової допомоги. Після консультації з лікарем хлопчику назначили хірурга. Після обстеження в цього спеціаліста, було призначено операцію. Але попросили зачекати 40 хвилин. Втім ніхто не підійшов.

Потім Приходько з сином попросили почекати ще 15 хвилин, а згодом на рецепції заявили, що не знають, де медсестри. Згодом прийшов хірург та почав спілкуватися з невідомим чоловіком, який за словами Анастасії перешкоджав операції. До лікаря в співачки не має претензій, тільки до лікарні та рецепції.

"На жаль, операція не відбулась. Дитина зараз спить, тому що дуже втомилася, дуже маленький. Переді мною ніхто не вибачився, сказали, що нічого не можуть зробити. Ганьба такій лікарні, ганьба всім, хто брав участь і навіть не підняли свою дупу, щоб якось порухатися та знайти медсестер. Вони просто сказали, що не можуть до них додзвонитися", — сказала Приходько.

Співачка повідомила підписникам, що вона знайшла іншу лікарню, записалась на прийом та поїде з сином робити операцію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Приходько жорстко прокоментувала розваги репера Потапа з росіянами. Також ми розповідали, що Приходько прокоментувала гучний скандал з гуртом "Антитіла".