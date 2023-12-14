Приходько разнесла сеть клиник, которая не сделала операцию ее младшему сыну

Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько попала в неприятную ситуацию в одной из известных сетей клиник. Младшему сыну артистки, мальчику по имени Лука, которому почти три года, назначили операцию. Впрочем, в самом медицинском заведении звездную семью игнорировали.

Об этом Приходько рассказала в своих соцсетях.

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Сына Приходько не прооперировали

По словам 35-летней певицы, она приехала с сыном в отделение срочной помощи. После консультации с врачом мальчику назначили хирурга. После обследования у этого специалиста была назначена операция. Но попросили подождать 40 минут. Впрочем, никто не подошел.

Затем Приходько с сыном попросили подождать еще 15 минут, а затем на рецепции заявили, что не знают, где медсестры. Затем пришел хирург и начал общаться с неизвестным мужчиной, который, по словам Анастасии, препятствовал операции. К врачу у певицы нет претензий, только к больнице и рецепции.

"К сожалению, операция не состоялась. Ребенок сейчас спит, потому что очень устал, очень маленький. Передо мной никто не извинился, сказали, что ничего не могут сделать. Позор такой больнице, позор всем, кто участвовал и даже не подняли свою задницу, чтобы как-то подвигаться и найти медсестер. Они просто сказали, что не могут до них дозвониться", — сказала Приходько.

Певица сообщила подписчикам, что она нашла другую больницу, записалась на прием и поедет с сыном делать операцию.

Напомним, ранее мы писали, что Приходько жестко прокомментировала развлечения рэпера Потапа с россиянами. Также мы рассказывали, что Приходько прокомментировала громкий скандал с группой "Антитіла".