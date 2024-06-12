Принц Гаррі вирішив купити будинок у Лондоні — деталі

Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: REUTERS

Принц Гаррі хоче мати власний "постійний" дім у Великій Британії. Він сумує за друзями з юності, однак вони ігнорують його запрошення до США через нелюбов до Меган Маркл.

Про це пише Page Six.

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Королівський експерт Том Квінн розповів, що принц Гаррі "сумує за деякими аспектами свого старого життя" в Лондоні.

"Неминуче період медового місяця, коли все в Сполучених Штатах було новим і захопливим, добігає кінця, і Гаррі озирається на минуле крізь рожеві окуляри", — заявив він.

Принц Гаррі. Фото: МЕГА

На думку Квінна, Гарі сумує за друзями з армії та коледжу. Вони не приїжджають до нього в Каліфорнію, тому що "вони не ладнають з Меган".

"Гаррі сповнений рішучості знайти свій власний постійний дім у Великій Британії, частково тому він продовжує свій судовий позов, щоб змусити британських платників податків заплатити за його безпеку ", — сказав експерт.

На початку минулого року король Чарльз виселив Гаррі та Маркл з їхнього Фрогморського котеджу. Адже вони відмовились від королівських обов'язків. Втім, додатковою причиною — став вихід скандальних мемуарів принца.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. Фото: Alexi Lubomirski/Duke and Duch

Зараз принц Гаррі з сім'єю живе в Монтесіто, Каліфорнія. Їхній будинок коштує 14 мільйонів доларів. Там є дев'ять спалень і 16 ванних кімнат, а також басейн, тенісний корт і гостьовий будинок з двома спальнями.

Будинок Меган Маркл і принца Гаррі. Фото: Page Six

Нагадаємо, вороже ставлення Меган Маркл до королівської родини погано впливає на її маленьких дітей. Стало відомо, хто та що мотивує короля Чарльза примиритися з молодшим сином.